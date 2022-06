Amenaza de muerte al mandatario de Vijes genera alerta sobre seguridad de alcaldes del Valle

Un baúl pequeño que contenía pétalos de rosas, una fotografía y las siglas Q.E.P.D, fue lo que recibió en la puerta de su casa el alcalde de Vijes, Juan David García, hecho que se trataría de una amenaza contra su vida. Este episodio se suma a las intimidaciones a otros funcionarios públicos de municipios del norte del Valle.



“Era una cajita como de cenizas, cuando llega la Policía ellos la abren y encuentran pétalos de rosas y una hoja con mi foto. Vijes se destaca por ser un municipio tranquilo y esta situación me tiene en shock”, indicó el Alcalde de dicho municipio, quién asegura no tener idea de dónde puede provenir dicha amenaza.



Gerson Vergara, defensor regional del pueblo, aseguró que “se ha realizado un llamado de alerta frente al respeto a la vida de los funcionarios públicos. Aunque tenemos conocimiento de la amenaza al Alcalde de Vijes, no se tiene mayor información sobre si estaría ligada a la banda delincuencial Los Flacos, quienes estarían detrás de intimidaciones a otros funcionarios en el norte del Valle”.



Esta situación no es nueva y por eso la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia luego de que también se conocieran amenazas contra la alcaldesa del municipio de Obando, Nydia Lucero Ospina, y el secretario de Gobierno de este municipio que está ubicado a un poco más de dos horas de Cali.



El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, aseguró que aunque no ha recibido intimidaciones directas, tan solo estar en el rol como funcionario público representa un peligro. “El hecho de estar en el cargo, ya se asume un nivel de temor, una amenaza no solo se presenta de manera directa. En este caso el desempeñó como alcalde trae un peligro de estado de riesgo”.

El defensor regional del pueblo, Gerson Vergara, aseguró que el propósito de la Defensoría con la alerta temprana es que las autoridades locales y nacionales tomen medidas inmediatas.

Además, enfatizó que el territorio está sumergido en una disputa interna por parte de la organización Los Flacos y otro grupo llamado La Nueva Alianza, lo que genera retaliaciones que han dejado muchas víctimas mortales.



Dentro de las zonas más afectadas de Cartago se encuentran las comunas 1,3 y 7.



Esto no solo está pasando en Cartago, pues esta banda delincuencial estaría operando en municipios como Ansermanuevo, Obando, Andalucía, Toro y Alcalá.



Según la Defensoría del Pueblo, tan solo en Obando las disputas por el control de la venta de drogas del grupo delincuencial Los Flacos dejaron un saldo de trece personas asesinadas en 2021. En lo corrido de este año han muerto otras cinco en esta guerra por el territorio.



Por otro lado, “ ‘Los Flacos’ también están amenazando a través de redes sociales y generando temor entre la población. Lo que preocupa de manera particular es que los delincuentes han logrado vincular a jóvenes en distintas acciones ilícitas”, dijo Camargo.



De acuerdo con Víctor Álvarez, uno de los problemas de los municipios del norte del Valle es el déficit de uniformados. Pues en la actualidad, Cartago cuenta con un aproximado de 200 policías, es decir, menos del 50 % para la extensión del territorio y el número de habitantes.



El Alcalde de Cartago hizo un llamado para que se articulen estrategias para mejorar la seguridad en este sector del norte del Valle. “Al Gobierno Nacional se le pide que tome una decisión, se trata de que se fortalezca el apoyo policial. Además, se requieren políticas sociales para que a los jóvenes se les brinde mejores posibilidades de vida y no caigan en estos grupos delincuenciales”.



Finalmente, el Defensor Regional del Pueblo pidió a las autoridades celeridad en la toma de medidas que generen protección a las comunidades y a los funcionarios públicos, además de una investigación a las amenazas.