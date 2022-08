Alias 'Memo fantasma' quedó en libertad por vencimiento de términos

Guillermo León Acevedo, alias 'Memo fantasma', quedó libre hoy por vencimiento de términos, según determinó la Juez 40 Penal del Circuito, al resolver una petición hecha por el abogado defensor.



De acuerdo con la juez, han transcurrido más de 240 días desde la presentación del escrito de acusación y aún no se ha iniciado la audiencia de juicio oral. La juez preciso que esto no implica la inocencia del procesado, y que este continúa vinculado a la actuación.



León Acevedo se encuentra investigado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.



La Fiscalía manifestó su desacuerdo con la decisión, pero no presentó recursos, como tampoco lo hizo el Ministerio Público.



El vencimiento de terminos se dio luego de una serie de aplazamientos dentro del proceso, que la juez no pudo determinar si obedecían a maniobras dilatorias o a situaciones relacionadas con caso fortuito y fuerza mayor.



"Se demoraron mucho digitalizando las pruebas, la demora no es responsabilidad solo de la Defensa, sino también de la Fiscalía", manifestó la delegada del Ministerio Público.