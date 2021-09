Alias El Zarco se declaró inocente de 'falsos positivos'

Ante el Juzgado Segundo Penal de Control de Garantías de Ibagué, Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, quien fue extraditado este lunes desde España, se declaró inocente por reclutar a 14 personas que fueron asesinadas ilegítimamente por el Ejército como ‘falsos positivos’.



Los delitos que se le imputaron al capturado fueron los de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, por planear y participar en tres homicidios cometidos en el departamento del Tolima, en el año 2008.



Homicidios que, de acuerdo con el ente acusador, ocurrieron en el marco de una serie de operativos militares adelantados por parte de algunas unidades del batallón Jaime Rooke, con el apoyo de personal de inteligencia, de terceros y de miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el Tolima.



De acuerdo con la Fiscalía, en relación con estos operativos formularon una serie de documentos públicos “que daban legalidad a unos operativos, en donde se presentaban combates y mediante los cuales se daba de baja a personas que no participaban en el conflicto, sino que habían sido engañados para que se desplazaran al Tolima, donde eran asesinados, sin que existiera combate ni ataque”.



Con relación a los tres hechos que fueron imputados contra este hombre, la Fiscalía dijo que las víctimas fueron encontradas con “armas cortas, en otras sin residuos de arma en mano, habiendo modificado la escena en la que se desarrollaron los hechos”.

El primero de los hechos por los que el ‘El Zarco’ fue imputado ocurrió, según la Fiscalía, el 28 de febrero 2008, aproximadamente a las 9:30 a.m. en la finca Los Mangos, vereda Potrerito, de la ciudad de Ibagué, cuando miembros de una compañía de este Batallón, al mando del sargento segundo Sergio Ramírez, “con fundamento en la orden fragmentaria de operaciones ‘Firmeza’ del 26 de febrero de 2008 y en un aparente combate produjeron la muerte de seis personas”.



Estas personas habían sido reclutadas en Cali por el ‘El Zarco’, quien luego de un acuerdo con el sargento de inteligencia Rubiel Bustos, las convenció para que se desplazarán al lugar donde fallecieron. “Estas (personas) tenían antecedentes y situaciones de tipo delincuencial”.



El día de los hechos, ‘El Zarco’ habiendo reconocido el lugar y siguiendo indicaciones de los miembros del Ejército, “llega con una vestimenta diferente para ser individualizado y se desplaza a un punto donde no puede ser atacado”, dijo el ente acusador.



La Fiscalía agregó que dentro de la puesta en escena que armó el Ejército junto con ‘El Zarco’ dijeron que habían secuestrado “a Jacinto Torres, el propietario de este predio y para hacerlo creíble elaboraron documentos públicos”.



Las personas asesinadas fueron Didier Cuervo, Juan Carlos Quimbaya, José Enriquez, Nelson Vergara, José Never Ramos y Gerardo Antonio Moreno.



De acuerdo con la Fiscalía, el segundo hecho por el que el ‘El Zarco’ fue imputado ocurrió el 30 de marzo 2008, aproximadamente a las 10:30 a.m., en la finca Montana de la vereda Pringamosal del municipio del Guamo (Tolima), donde el grupo especial depredador adscrito al mismo batallón -con fundamento a la orden de operación 'Malasia' y con una información de inteligencia- asesinó a dos personas; Ferney Tabares Cardona y Jorge Armando Guevara.



Este hecho es similar al caso anterior, según la Fiscalía, porque luego de coordinar con el sargento de inteligencia Rubiel Bustos, “convencieron a los hoy fallecidos y a otra persona que sobrevivió a realizar una actividad ilícita y desplazarse a la finca Montana”, la cual ya había sido adecuada y los movimientos previamente coordinados para asesinarlos según la Fiscalía.



El ente acusador agregó que para sustentar esta operación, el Ejército dijo que el propietario de la finca informaba sobre presencia extraña de individuos que estaban extorsionando.



Finalmente, el tercer hecho por el que el ‘El Zarco’ fue imputado ocurrió el 23 de junio de 2008, siendo aproximadamente las 6:30 a.m., en el municipio de Coyaima (Tolima), cuando miembros de la compañía Córdoba Tres -adscritos al mismo batallón, al mando del capitán Wilson Gabriel Lizcano- con fundamento a una orden de operación mató a seis personas, identificadas como Fernando Villapareja, Cesar Alberto Grajales Cruz, Yesid Mauricio Giraldo, Wilmar Antonio Zapata, Hernando Patiño y Eduardo Zuluaga “quienes no eran hostiles ni pertenecían a un grupo criminal”.



Estas personas, de acuerdo con la Fiscalía, habían sido ubicadas por ‘El Zarco', Orfani Cardeña alias 'La Mona' y Cesar Augusto Caro, “quienes contactaron a las víctimas ofreciéndoles trabajo en Coyaima para ser escoltas de un tema de minería o un robo de minera”.