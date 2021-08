El libro guía para los que están cansados de ser demalas en el amor

“Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más”, cantaba Juan Gabriel, y con él cantan muchos que se han sentido “de malas” en el amor romántico.

Por eso la psicóloga caleña Diana Pardo, especialista en terapia de pareja y terapia sexual, se dio a la tarea de crear un libro, o mejor un “manual”, titulado ‘Me cansé de ser de malas en el amor’.



Hablamos con la autora, quien nos adelanta algunos de los consejos contenidos en su libro, que acaba de presentar en el mercado.



Diana, la gente que se siente “de malas en el amor”, ¿puede aprender a dejar de serlo? O tiende a volver a los mismos cauces.



Sí, se puede aprender a no ser de malas en el amor, haciéndose cargo y tomando responsabilidad, y por supuesto aprendiendo a elegir mejor a la pareja.



¿Pero sí hay gente que “no nació para amar”?



El amor es para todo el mundo, y no es necesario echarle la culpa de nuestras decisiones al universo, o a los demás. Si te ha ido mal es que tienes conductas que no favorecen el buen amor, o elegiste mal a la pareja.



¿La gente se habitúa a elegir mal?



Dicen “yo sabía que era infiel” o “yo sabía que era alcohólico”, pero como se casó conmigo pensé que yo lo iba a cambiar con amor, porque el “amor todo lo puede”. Ese es un grave error. La gente solo cambia cuando quiere, cuando ya está preparada para el cambio, o cuando ha hecho su proceso y se interesó en vivir abstemio y aprendió que el alcohol no era positivo.

Diana Pardo, terapia de pareja y sexual. Especial para El País

¿Cómo identificar un mal patrón a la hora de elegir pareja?



Hay que preguntarse, de esa racha de 15 malas parejas, qué patrones se repiten, qué tienen esas personas en común, o en qué condiciones las eligió: por necesidad, por soledad, por no quedarse soltero, porque a los 8 días decidieron vivir juntos o se casaron muy pronto sin ser novios primero, y el noviazgo tiene muchas ventajas pues permite ver realidades y sortear situaciones.



La gente “de buenas en el amor”, ¿qué sabe?



Sabe aceptarse, aceptar al otro, tiene actos de amor hacia el otro, entiende que el otro es distinto, sabe negociar, sabe ser equipo, no permite que la familia interfiera para mal en su relación, sabe renunciar a cosas, y sabe elegir bien sus peleas. Ah, y planea el tiempo para el sexo.