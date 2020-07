Accidentes caseros de los niños, cómo evitarlos ahora que pasa más tiempo en casa

Erika Mantilla

Ocurrió el pasado sábado 12 de julio. Tres niños de 5, 6 y 12 años estaban jugando en el patio de su casa, en el municipio de Sopetrán, Antioquia, cuando de repente, sucedió la tragedia: una caneca de gasolina explotó porque, según versiones de vecinos, los infantes estaban manipulando cerca a esta, un encendedor.



El resultado: la niña de 5 años, con graves quemaduras, fue trasladada a un centro asistencial donde le dio un paro respiratorio y no sobrevivió. Y los menores de 6 y 12 años fueron atendidos en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, con quemaduras de segundo y tercer grado.



Lamentablemente, vienen sucediendo tragedias como estas y accidentes en los hogares colombianos que bien podrían evitarse, si se toman las debidas medidas de precaución. Más, en esta época de confinamiento en la que los pequeños pasan más tiempo en casa, al cuidado de sus padres o algunos familiares.



Dos médicos caleños comentaron a El País que hace pocos días debieron atender por urgencia a dos niños. Una pequeña de 3 años que se tragó una moneda, y un infante, también de la misma edad, que se introdujo en la nariz una bolita de pasta.



Es bueno resaltar que todos los miembros del hogar deben establecer conductas seguras para evitar siniestros y deben conocer las áreas de riesgos de la casa, los números de emergencia y de familiares y amigos a quien acudir en dichos casos.

El País, con ayuda de expertos, elaboró una guía de consejos para evitar accidentes de los pequeños en casa:

No deje nunca solos a los niños, ni que jueguen sin la supervisión de un adulto. Tampoco considere que el hermano mayor es el responsable del cuidado de sus hermanitos pequeños. Él también es un niño.



En la prevención de caídas es importante poner rejas de seguridad en ventanas y en las partes altas y bajas de las escaleras, recuerde que los niños en su proceso de gatear o caminar acceden fácilmente a estos sitios.



Mantenga el piso seco y libre de sustancias resbalosas en toda la casa, pero en especial en bañeras, que son sitios más frecuentes de accidentes. Utilice antideslizantes para pisos, alfombras y ducha.



No permita que los niños jueguen en la cocina. Coloque los mangos de los sartenes hacia el interior de la estufa para evitar que ellos los alcancen. Evite salpicaduras mientras cocina usando las tapas en ollas y sartenes.



Esté pendiente de que los pequeños no jueguen con cerillas, encendedores, fósforos o velas.



Aléjelos de la zona de planchar.



Se debe tener mucho cuidado con el alcohol que usamos para desinfectarnos, pues es un elemento inflamable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. A ellos hay que decirles que laven sus manitos con agua y jabón. Si los menores se ponen a jugar con el alcohol o si alguien se echa alcohol en las manos y luego entran en contacto con cualquier cosa inflamable (se acerca a una estufa o a una vela) pueden sufrir quemaduras.



No deje armarios o cajones abiertos y evite que los menores jueguen con herramientas.



Fije a la pared firmemente repisas y estanterías para minimizar el riesgo de que les caigan encima a los niños si intentan trepar por ellas.



No permita que jueguen sobre sillas, mesas ni muebles.



Mantenga fuera del alcance objetos puntiagudos o afilados: cuchillos, tijeras, máquinas de afeitar. Guárdelas con las puntas hacia adentro. Los bordes de mesas deben ser cubiertos por dispositivos suaves y en la cocina, los cuchillos y elementos corto punzantes no se deben dejar en los bordes de mesón por cuanto podrían caerse y causar accidentes graves.



Al cocinar, utilice los fogones de la parte de atrás para que se nos vayan a derramar los alimentos que estemos preparando sobre nosotros.



Cuando sirva los alimentos, que estos no estén hirviendo, sino, a una buena temperatura, para prevenir que los niños se puedan quemar.



Revise muy bien la temperatura del agua antes de bañar a los pequeños.

Cierre los conductos del gas y evite dejar gasolina o líquidos inflamable al alcance de los niños.



Coloque protectores o cubra con cinta los tomacorrientes.



Guarde los medicamentos bajo llave, en un lugar alejado del alcance de los niños. Tampoco deje a sus manos bebidas alcohólicas ni cigarrillos.



Ubique los productos tóxicos como blanqueadores, pinturas, pegantes, venenos en un lugar seguro. No los reenvase en botellas de gaseosas ni empaques de otros productos. Evite equivocaciones fatales.



No permita que los niños jueguen con bolsas plásticas, baldes, platones, en albercas o con cajas grandes.



Evite que se metan objetos extraños a la boca: canicas, bolitas, fichas de parqué, globos, lápices.



Las obstrucciones por cuerpo extraño (OCE) se presentan con más frecuencia en menores de dos años durante la alimentación (la mayoría de las veces con frutos secos como maní 48 -52 %) o al jugar (juguetes de piezas pequeñas, canicas y objetos plásticos como bolsas, guantes de látex y globos). Estos últimos pueden provocar una obstrucción completa de la vía aérea y hay estudios que reportan que son responsables de un 29 % de las muertes por aspiración de cuerpo extraño no alimentario. Mientras el niño con ahogamiento esté respirando, tosiendo o llorando, hay que estimularle a que siga tosiendo y solo se debe realizar maniobras de extracción del cuerpo extraño si este es fácil de ver y extraer.



Nunca se debe realizar dicha extracción si no ve el cuerpo extraño.



No meta los dedos a la boca del niño tratando de sacar el objeto, pues puede terminar empujándolo y complicar el caso.



En lo posible, omita el consumo de frutos secos, maní, nueces o frutas con pepa en menores de 3 años.



Revise que todas las instalaciones y tomas eléctricas estén en buen esta-

do y que no presenten debilitamiento en sus aislamientos. Si tienen daños, reemplácelas, no les haga remiendo ni arreglos caseros. Verifique el retiro de cargadores de celulares de los tomas corrientes, ya que pueden calentarse y ocasionar accidentes.



En zonas húmedas, evite conectar o desconectar equipos eléctricos no apropiados.

Primeros auxilios por quemadura

Meter el área que quemada debajo del agua al clima para disminuir la temperatura de esa zona y dependiendo del tamaño de la quemadura, considerar la posibilidad de ir a una clínica.



Cuando se tienen quemaduras pequeñas y se quiere manejar en la casa, tienen que estar cubiertas, hay que ponerse una curita o una gasa, así duelen menos y cicatrizan más rápido y no se infectan.



Pero, siempre que veamos que es difícil el manejo, que se demora en cicatrizar, que duele mucho o el afectado tiene fiebre, hay que acudir a una clínica.



No aplicar absolutamente nada a la zona con quemadura. Mucha gente le aplica cristal de sábila, café, limón, para que no se vaya a ampollar o quede cicatriz.



Lo mejor es dejarla quieta y llevar al paciente a un puesto de salud donde hidratan el área y si allí notan que hay quemaduras de grado 2 o 3, lo remiten a una Unidad de Quemados en la que le hacen un manejo más adecuado.

Fuentes



Rodolfo David Molano Valencia, médico cirujano, odontólogo, director de la plataforma Galenus On Line, conferencista nacional e internacional; doctora Ana María Robledo, cirujana plástica, maxilofacial y de la mano en el Hospital Universitario del Valle y en el Centro Médico Imbanaco; médica Adriana Zuluaga López, coordinadora Ambulatoria de Nueva EPS; médica Daniela Flórez Zuluaga, y empresa Codensa.