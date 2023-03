Ya está abierta la convocatoria para ser parte de 'Yo me llamo'; descubra aquí cómo inscribirse

Amparo Grisales ha recibido miles de cartas en las que le piden que regrese Yo me llamo. Por esto, ¡pilas! las convocatorias virtuales de la nueva temporada del concurso de imitación musical ya están abiertas.



Yo me llamo vuelve a las pantallas de Caracol Televisión y busca reunir a los mejores imitadores de Colombia en un solo escenario. Si cree que tiene talento y es el doble perfecto de su cantante favorito, esta es una oportunidad que no se puede perder.



Hasta el domingo 16 de abril a las 11:59 p. m. estará abierta la convocatoria virtual en la que hombres y mujeres, mayores de edad, podrán inscribirse ingresando a caracoltv.com/inscripcionyomellamo y

allí diligenciar el formulario, adjuntar una foto y un video de máximo 2 minutos y 30 segundos de duración (40MB y en formato MP4).



Lea también: ‘Lavoe sinfónico’, el tributo musical de alto nivel que el venezolano Joseph Amado presentará en Cali

Recuerde que este proceso no necesita de intermediarios. El video

no debe ser grabado de manera profesional, lo puede hacer con su celular, y la inscripción es gratis.



Amparo Grisales, la diva de Colombia, está ansiosa por conocer el doble perfecto. ¿Es capaz de erizarla con su talento? ¡Inscríbase ahora!