¡Ya es oficial! María Fernanda Aristizabal ya fue coronada como la Miss Universe Colombia

En una ceremonia colorida, de música y danza en la Catedral de Sal de Zipaquirá donde se hizo homenaje a la colombianidad, a la belleza de la mujer y al departamento de la actual Miss Colombia, el Quindío, María Fernanda Aristizabal recibió la corona de manos de Valeria Ayos, como la nueva representante al Miss Universo Internacional.



La quindiana, quien fue elegida en el 2020 como Señorita Colombia y por motivos ajenos a ella no pudo asistir al certamen internacional, fue designada el pasado 6 de abril por la organización Miss Universo Colombia para viajar este año como candidata por Colombia, una decisión aplaudida por muchos fanáticos de la belleza.



Maria Fernanda se mostró agradecida con la organización por permitirle representar al país en su primer discurso como Miss Colombia.



“Todos los días practicando este día para ustedes, para que se gocen este momento tanto como yo. Lo más bonito es poder vivir este proceso, así que los invito a cada uno a que inspiren a su alrededor, eso es lo que yo quiero hacer con esta banda, con este título, con esta bandera. Quiero agradecer a la organización porque desde el día uno que me dijeron que podía ser Colombia mi vida cambió. Este sueño se está haciendo realidad”.



Lea además: De 'Bichota' a muñeca: la figura de acción de Karol G, hecha por una colombiana

María Fernanda competirá en la próxima versión de Miss Universo. Colprensa

La Miss Universe Colombia, en diálogo con Colprensa, mencionó su orgullo por representar al país en el certamen internacional de belleza más importante.



¿Qué representa esa corona que ahora sí te lleva a Miss Universo Internacional?



La verdad representa mucha lucha, mucha entrega, amor, perseverancia y disciplina. La verdad los sueños hay que lucharlos día a día, no desfallecer, por ejemplo, cuando te dicen no o te cierran una puerta como me pasó a mí, así que eso representa esa corona.



¿Cuál es el mensaje que le mandas a tu departamento y a toda Colombia, por supuesto, ya con este título?



Empecé siendo Quíndio eso jamás lo olvidaré, hoy soy Colombia y me enorgullece decir que fui la primera reina en representar de esta manera a mi departamento. Estoy feliz porque a partir de ello muchísimas reinas se han inspirado y motivado a empezar a participar en los concursos de belleza. Han visto la importancia de inspirar a las demás personas a través del actuar y yo creo que eso es lo que más me satisface. Estoy muy contenta de que todos los colombianos puedan gozarse y sentirse identificados con este proceso que me ha tocado a mí.



Lea también: Camilo Montoya, el hijo de excombatientes que conmovió a los entrenadores de 'La Voz Kids', con una canción de su autoría



¿Qué vas a llevar a Miss Universo de Colombia y de ti?



Yo quiero expresar mi autenticidad en Miss Universo, mi naturalidad como María Fernanda. La mujer luchadora, trabajadora e incansable y que nunca se ha rendido, sobre todo en este proceso que me ha tocado a mi, que ha sido diferente. Cuando uno sabe que ha hecho las cosas así hay que valorarse y aplaudirse, además esto es un trabajo en equipo y quiero que Miss Universo vea eso.



¿Cuál es la sensación que te deja finalmente, tener la certeza de representar a Colombia en Miss Universe después de unos años tan dudosos y de incertidumbre sobre ese gran sueño para una candidata de estar en ese certamen?



Ha sido muy esperado, la verdad. Cada peldaño que vas alcanzando y que vas avanzando ha sido muy gratificante. Hoy en día puedo valorar mucho más esta experiencia por todo lo que ha sucedido. Estoy agradecida con cada paso que he dado y por tener la fe de que esto iba a suceder.