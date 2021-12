"Ya es muy difícil hacerme daño": así respondió J Balvin tras críticas por ser el artista Afro-latino del año

Muchos memes se difundieron a través de redes sociales luego de que se conociera de cisión de nombrar a J Balvin como el ‘Artista Afro-latino’ del año en el margo de los Premios del Entretenimiento Africano.



De hecho, el artista colombiano posteó un video en su cuenta de Instagram del momento en que fue anunciado como el ganador de esta categoría, desatando una polémica.



Tras las decenas de reacciones de Instagram, Facebook y Twitter, sobre este nombramiento, J Balvin envío un mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Ya es muy difícil hacerme daño”, escribió el artista sobre una foto donde su hijo Río sostiene un dedo con su pequeña mano. Esta imagen, como era de esperarse, fue replicada por varias cuentas de entretenimiento.



Muchas personas reaccionaron y cuestionaron su premio, además, muchos mencionaron los problemas de depresión y ansiedad que José Álvaro Osorio, nombre de pila del cantante, confesó tener anteriormente.



“Moraleja... No exponer tus debilidades a tantas personas”; “Es que él no es afro y debió rechazar el premio por respeto a nuestra raza”; “En 3 días sale a decir que se internó por depresión, el payaso ese, ya nadie le cree ese cuento”; “¿Artista de qué? Este chico no tiene nada de talento”; “Así es que no le preste atención a los malos comentarios la gente habla porque sí y porque no”; y “Tanta gente comentando que no merecía el premio porque él no es negro. Pero no sé toman la tarea de leer cuáles son los requisitos para ganar”, fueron algunos de los comentarios sobre la imagen posteada por el artista urbano.

Los argumentos de African Entertainment Music Awards



Según Dominic Tamin, presidente de la compañía organizadora de los Aeausa, el galardón en la categoría ‘Artista Afro-latino’ del año no tiene nada que ver con la raza o el color de piel, sino con la relación directa con la contribución positiva que hace un artista dentro de la cultura africana.



“Sí, puedes ser blanco y latino y estar nominado, y también puedes ser negro y latino y estar nominado, así como tenemos africanos y blancos. No se nominan artistas por su color, se nominan artistas por su contribución a la sociedad y al afrobeat”, explicó Tamin en un video.