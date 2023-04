'Wreck', bienvenido a bordo del barco de las pesadillas, la serie de terror que llega al país

AMC estrenó este domingo en Colombia 'Wreck', la historia de un joven que se une a la tripulación de un barco en busca de su hermana desaparecida.



La historia mezcla el terror y la comedia para seguir los pasos de Jamie Walsh (Oscar Kennedy) quien se infiltra como tripulante del megacrucero Sacramentum para buscar respuestas sobre la desaparición de su hermana, quien se encontraba trabajando a bordo del mismo barco y de la cual no se supo nada más.



Entre fiestas y excesos, comienzan a darse una serie de brutales y sangrientos asesinatos que obligan a Jamie a convertirse en detective para descubrir la siniestra verdad y una conspiración más oscura de lo que jamás podría haber imaginado.



Wreck desarrollada en seis episodios, creada por Ryan J Brown y dirigida por Chris Baugh, combina juventud, color y energía con su elenco.



El canal de televisión AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), Directv (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).



