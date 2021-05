William Levy encanta en el remake de 'Café'

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La nueva versión de la telenovela ‘Café’ no solo tiene aroma de mujer sino de café expreso cubano, con un sabor fuerte y un tanto amargo, endulzado con miel o azúcar prieta, como lo toman en La Habana, la tierra de William Levy, quien da vida en la producción del canal RCN a Sebastián Vallejo, el amor de la ‘Gaviota’ (Laura Londoño) y por el que hoy en día suspiran las seguidoras de esta historia.



Levy nació en Cojímar, municipio de Habana del Este. Antes de cumplir 15 años emigró legalmente a Estados Unidos donde su padrastro obtuvo asilo político para él y su familia de Cuba; estudió actuación en Miami, Los Ángeles, y Ciudad de México. El cubano, quien se graduó como administrador de empresas, inició su carrera artística como modelo y participó en los realities de Telemundo: Isla de la Tentación y Protagonistas de Novela. En este último conoció a la actriz mexicana-estadounidense Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos. Y ha adoptado a 36 niños a través de la fundación mexicana Un Kilo de Ayuda.

Ha actuado en novelas como Sortilegio, Pasión, La Tempestad, Triunfo del Amor, Cuidado con el Ángel, en 2011 fue la estrella junto a Jennifer López del video musical I'm Into You y en películas como En Brazos de un Asesino, El Fantasma de mi Novia, Girl Trip, Resident Evil: The Final Chapter, entre otras.

¿Cuál es la receta perfecta para un café?

​

Más allá de la receta, para mí es más importante el cómo lo haces. Yo acostumbro a hacer la espumita primero, ya después le echo el café encima.

¿Qué tanto café consume a diario?



¡Ah! Yo soy una persona que trae cafeína naturalmente, la verdad no necesito mucho, con un café yo estoy listo.

¿Qué lo conquistó de este proyecto?



Ya sabía el legado que traía esta producción, conocida a nivel mundial. Y cuando me reuní con los productores y hablé con ellos vi que estaban muy comprometidos en contar la historia de una forma completamente diferente y eso me dio a sentir que le están brindando al público una historia prácticamente nueva. Vi el compromiso de productores y escritores de llevar esto a cabo de esa forma y eso te hace sentir contento, protegido.

¿Qué enseñanzas le dejan estos años de carrera?



He aprendido que en algún punto de tu carrera tienes que tomar las riendas, la responsabilidad sobre tu carrera y llevar a cabo las cosas que te hacen sentir bien y que te apasionan, porque es muy difícil que alguien te traiga la oportunidad que te guste.

¿Qué criterios tiene en cuenta al elegir un proyecto?



Tengo en cuenta que ese proyecto me apasione, me guste, que el personaje enamore, que tenga un mensaje, que sea alguien, para la audiencia. Me gusta saber qué motiva a los escritores, al elenco, si están ahí por amor al proyecto o por un cheque. Cuando inicias aceptas por dinero o por tu carrera, hoy en día me gusta aceptar por amor a lo que estoy haciendo. Entonces quiero estar seguro adonde vaya, que la gente está allí por compromiso. También me gusta saber si son personas buenas, familiares, pueda que me equivoque, pero si me baso en esas cosas, me da un buen balance, para procurar equivocarme lo menos posible.

¿Cómo ha sido la experiencia de grabar en cafetales colombianos?



Ha sido hermoso estar en un lugar así como este, estar cerca de la naturaleza a mí, por lo menos, me llena de energía, conectar con ella, sentirla cerca ha sido un regalo de la vida, de Dios.

¿Qué imagen le deja Colombia?



La primera vez que vine fue hace como cinco años y no tuve tiempo de conocer mucho, fueron dos días nada más, y aunque me llevaron a cenar, estuve encerrado en un hotel trabajando. El ahora estar acá, vivir y trabajar en Colombia, y más en una pandemia como esta, me ha hecho involucrarme más, he sentido a la gente más cerca, la unión de las personas, trabajar juntos en equipo y eso te hace enamorarte del país, he conocido más a fondo su gente, es lo que más me gusta de conocer un país, su gente. Hay una cultura muy familiar y que a la gente le encanta la vida, disfruta, es alegre, es algo con lo que me siento muy identificado, porque en Cuba somos así, alegres, contentos, siempre estamos admirando lo bella que es la vida. Me ha gustado mucho eso, la verdad que me he enamorado de estas tierras.

¿Qué extraña de Cuba?



Extraño estar de donde soy. Estoy muy agradecido con todo lo que tengo en mi vida, con todos los países que me han recibido, que me han brindado muchísimo amor, pero eso no quita que sigo siendo cubano. Saber que mi tierra no me pertenece, que no nos pertenece porque hay un gobierno que es una dictadura, es triste. Extraño las calles donde viví y donde crecí, lo que sentía. Siempre estás pensando en regresar a tu esencia, a tu tierra, y no puedes, porque estás fuera, tratando de alcanzar algo en la vida, luchando. Más que extrañar, deseo de que la gente tenga la oportunidad de ser libre, de elegir por sí misma.

¿Ha vuelto a su país?



Sí, yo salí de Cuba hace 25 años y he regresado cuatro veces, la última fue hace cuatro años. Y se siente algo muy lindo, es como si me inyectaran sangre, me llena de energía. Si siento que me voy a resbalar, que estoy caminando por un piso húmedo, trato de buscar mi origen, lo que yo soy, para seguir adelante.