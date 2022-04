Will Smith colapsó: el actor fue internado en una clínica por estrés y ansiedad

La protagonista de este mes ha sido la bofetada que le propinó Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Óscar, después de que el humorista hiciese un chiste de mal gusto sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, sin tener en cuenta el duro momento por el que pasa la esposa de Smith al padecer alopecia.



La vergonzosa reacción de Will, además de despertar gran polémica en Hollywood, también ha cruzado fronteras y ha impactado la vida profesional e íntima del protagonista de ‘Belleza Inesperada’.



Aunque en la última semana pidió disculpas públicas a Chris, su culpa sigue latente, tanto así que el actor ingresó a una clínica de rehabilitación para aprender a manejar su potente ira.



La información se dio a conocer en el diario estadounidense ‘The Sun’, donde una fuente cercana afirmó que Smith ingresó por voluntad propia a un reconocido hospital, donde recibirá ayuda psiquiátrica para lidiar con la ira y el estrés que le dejó el incidente en la gala de los premios más importante del cine.

La Academia de Hollywood manifestó este miércoles, por medio de un comunicado publicado en la revista Variety, que adelantará para este viernes 8 de abril su próxima reunión, en la que decidirá las sanciones que aplicará al actor por lo sucedido.

“Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés”, explicó la fuente, y agregó que el actor no solo está afligido por las críticas que le llueven sino también por la pérdida de varios contratos millonarios con empresas muy importantes, como el que firmó hace poco con Netflix para la producción de películas.



Hasta el momento, el actor no se ha referido sobre el tema, y aún se desconoce el tiempo que estará internado.



“El tipo de hospitalización por la que ingresó el actor es voluntaria, en este caso lo que hacen es que después de 15 días él deberá seguir asistiendo a terapia de grupo, y así salga de la clínica necesitará seguir con un tratamiento de por lo menos un mes”, cuenta Paula Dávila, psicóloga clínica.



Según la fuente del diario estadounidense, el lugar en el que se encuentra es un centro reconocido, por el que han pasado otras estrellas de Hollywood. Famosos como Naomi Campbell, Chris Brown, Mike Tyson, Amy Winehouse, Christian Bale, son algunos de los artistas que se han internado para aprender a manejar la ira.



“Lo que le ha sucedido a Will es una razón suficiente para tomar la decisión, es una persona que ha trabajado su imagen y su carrera. Que se le estén cerrando las puertas en su trabajo después de ganar el premio más importante de la Academia claramente causa en él un nivel de estrés alto”, explica Davila.



Por otra parte, es importante reconocer que el colapso mental por el que atraviesa el actor no solo se debe al momento mediático por el que está pasando, sino a la sumatoria de momentos traumáticos a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos años.



“Se debe revisar qué hay detrás de esta reacción, puede haber una depresión que estaba ahí sin manifestarse. Sumando a eso la enfermedad de su esposa puede crear en él sentimientos de tristeza profunda”, manifiesta Davila.



Ha pasado más de una semana de la entrega de los Óscar y lo sucedido sigue siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo y las consecuencias para el actor de Filadelfia van en aumento.



Por su parte, los hermanos de Chris Rock se han sumado a la lista de actores que rechazan las acciones de Will y no han dudado en agitar el enojo con el actor.

“Un ser querido es atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto”, lamentaba Kenny Rock en una entrevista que dio a ‘LA Times’ manifestando que le duele seguir viendo las imágenes de la bofetada y que considera impostadas las disculpas de Will Smith.



“No creo que fuera genuino. Pienso que su publicista y las personas que le rodean probablemente le aconsejaron que hiciera eso”, insistió.

Crece la polémica



“Bofetada verbal”

El quinto hombre negro en ganar el mayor reconocimiento para un actor en los premios Óscar, no solo ha dado de qué hablar este año por su certero golpe a Rock, pues ahora el actor de origen mexicano Paul Rodríguez acusó a Smith de haberle hecho bullying mientras realizaban el rodaje de la película ‘Ali’. El hombre de 67 años, relató también a ‘The Sun’ que cada día de grabación recibía una bofetada verbal por parte del ganador del Óscar, algo que calificó como una verdadera pesadilla.



“Esa película estaba destinada a ser un gran trampolín en mi carrera, pero para mí terminó siendo una pesadilla debido a todo el repugnante abuso que recibí de Smith. Era malvado conmigo, pero amable con todos los demás. Era algo así como Jekyll y Hyde...”, puntualizó Paul Rodríguez.