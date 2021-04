Premios Óscar serán este 25 de abril, ¿qué esperar de la atípica ceremonia?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con un retraso de dos meses, este domingo se llevará acabo la esperada entrega de los Premios Óscar a las mejores películas, documentales y cortos del año.



A las 5:00 p.m., dos horas antes del evento principal, por TNT se podrá vivir el Pre-show Punto de Encuentro TNT, que será conducido por la presentadora Lety Sahagún, contará con el invitado especial Gerudito desde estudios en México.



El programa será la antesala de la gala más importante de la industria del cine y aportará una serie de análisis de los nominados, proyecciones de los eventuales ganadores, datos curiosos y entrevistas a distintas personalidades del cine.



Axel Kuschevatzky, corresponsal en Los Ángeles, y Rafa Sarmiento, comentarista para Latinoamérica de los Oscar, hablaron sobre lo que será esta ceremonia de los Premios Oscar, las medidas de bioseguridad y los posibles ganadores.



Hablando de la participación latinoamericana en estos premios, ¿Cuáles son las posibilidades de ‘El agente topo?



Rafa Sarmiento: Probablemente sea Rumania el obstáculo a vencer. ‘El agente topo’ estaba en la lista larga de la categoría ‘Película Internacional’, pero no llegó a las nominadas, lo cual sí hizo la película de Rumania.



De todas formas, gane o no gane ‘El agente Topo’ a mí me encanta que esté ahí, me da mucha ternura la historia y me encanta la diversidad que ha logrado Chile, desde cortometraje animado con ‘Historia de un oso’, luego ‘Película extranjera’ con ‘Una mujer fantástica’, ahora nominados en ‘Documental’, lo que muestra la variedad y la calidad que el cine chileno está logrando.



¿En los últimos años ha crecido la expectativa en categorías como Película Internacional y Documental?



Axel Kuschevatzky: Creo que tiene que ver mucho con el cambio de escenario con respecto al género documental, la accesibilidad que la gente está teniendo a estos documentales en los últimos años.



Cuando empezamos con este trabajo, los más veteranos del grupo, el acceso a los documentales era muy restringido, era muy difícil ver las películas. Hoy, por el trabajo de las plataformas y porque el público abrazó el género documental de una forma mucho más profunda, el acceso es mucho más sencillo. De hecho, tres de los documentales nominados están en Netflix.



Con los cambios regulatorios que ha tenido la Academia en los últimos años, sucede algo más. Antes, para votar en categorías como ‘Película Internacional’ y ‘Documental’ estabas obligado a verlas asistiendo a proyecciones donde tomaban lista y si veías las cinco nominadas podías votar en esas categorías. Hoy en día, la Academia ya no lo exige.



Con todo esto, las campañas de promoción que estas películas tienen terminan siendo centrales para lograr el premio en estas categorías, por lo que no es una competencia pareja. No es una competencia de película a película, es una competencia de percepción contra percepción, porque como no tienen la obligación de ver la película, sólo se queda en si la conocen o no. Allí entran a jugar factores como estudios de producción o plataformas que estén invirtiendo en estas películas y cuánto están invirtiendo para que los votantes sepan de dicha película.

¿Cómo creen que será la ceremonia en medio de tantas restricciones?



A.K.: En la conferencia de prensa dieron muy pocos detalles, como el ingreso de sólo 270 personas, que estarán allí mientras pasan las categorías en las que están nominados o son presentadores, y luego deberán salir para darle paso a otros nominados y presentadores.



¿Y la Alfombra Roja?



A.K.: Será una situación nunca antes vista. Sólo estarán ocho medios de comunicación internacionales, TNT será el único medio de América Latina. Además, serán sólo dos fotoperiodistas, con testeos continuos en los últimos días, y tendremos una distancia superior a los dos metros con los personajes que entrevistamos pero sin tapabocas.

Los Óscar serán transmitidos por TNT y TNT Series a partir de las 7:00 p.m. con la conducción y comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

¿Cuáles pueden ser los grandes ganadores de la noche?



A.K.: Yo hablo de los que creo que van a ganar, que no necesariamente son mis favoritos. Nomadland (Mejor Película) y a Chloé Zhao (Mejor directora), que será la segunda directora en la historia en recibir este premio. Viola Davis (Mejor Actriz) tiene más chance y tengo dudas en Mejor Actor, porque hay mucha emocionalidad en torno a Chadwick Boseman. Además, Laura Pausini ganará el Oscar a Mejor Canción.



¿Cómo se vive el ambiente Pre-Oscar en esta edición en pandemia en Los Ángeles?



A.K.: La ciudad empieza a sentirse en los Oscar, tres días antes de la entrega, sobre todo si estás en la zona donde habitualmente se realiza, que es donde cierran las calles, con medidas policiales y demás. Este año todo es muy diferente y la gente no está saliendo mucho a las calles. No vivimos el tradicional clima donde toda la ciudad vive a su manera los Oscar, y no sé si esto ocurrirá.



¿También una edición de los Premios Oscar con muchos nombres nuevos dentro de las principales categorías?



R.S.: En los últimos años, el cine que ha llegado a estos premios ha sido el cine independiente, dando la cara por la creación, que luego encuentran la distribución en compañías mucho más grandes. Por eso, no me parece tan extraño que puedan haber tantos nombres nuevos en las categorías.



A.K.: La Academia tiene 9.300 miembros. Hace 15 años la mayoría de miembros eran anglosajones y vivían en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Hoy en día, cuando la Academia ha buscado la equidad entre hombres y mujeres y expandirse por fuera de Estados Unidos, todo ha sido menos predecible. Por esto, ahora debemos hablar de una Academia más global, y los propios estudios son conscientes que hace 20 años Estados Unidos representaba el 70 % de ingresos de una película, pero hoy en día, el 60% de los ingresos de una película vienen del exterior.

¿Qué condimento especial tiene una ceremonia como los Oscar, cuando su país tiene una nominación?



R.S.: Guardada las proporciones, y a mí que me tocó comentar el primer Oscar ganado por Alfonso Cuarón y los dos consecutivos de Alejandro González, más adelante Guillermo del Toro y de nuevo Cuarón, es como narrar el gol con el que ganas un mundial de fútbol.



A.K.: Mi caso es un poco extraño, porque las dos últimas películas que Argentina tuvo en carrera yo fui el productor (‘El secreto de sus ojos’ y ‘Relatos Salvajes’). Entonces, sumado al nacionalismo que no se puede ocultar, siempre se me sumaba algo más, pues representan años de trabajo de personas a quienes quiero, junto a mi esfuerzo. ‘El secreto de sus ojos’ me transformó en lo que yo quería ser y no me animaba a hacer.

La gala será presencial pero no del todo. No se utilizará Zoom y para los que no pudieron viajar a Los Ángeles, se colocaron estudios con transmisión satelital en Londres y también en París.

Volver a cine en la pandemia

Tras la pandemia, ¿creen que la gente volverá a las salas de cine con rapidez?



Axel Kuschevatzky: Creo que los números andan muy bien en los lugares donde están abiertos los cines, como en Asia donde están saliendo de la pandemia y la gente ha ido a las salas de cine de manera masiva.



Creo que el efecto más grande que tendrá la pandemia en el cine será en la distribución y no en el consumo. En el mundo prepandemia se estrenaba una película y unos meses más tarde se estrenaba en plataformas, y la pandemia reducirá estos tiempos, hasta el punto que muchos estrenos se harán (y se hacen) ya de manera simultánea.