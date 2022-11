Video: Joven asegura que es ''demasiado linda para trabajar" y se hace viral en redes

En redes sociales se conoció el video de una joven identificada como Lucy Welcher, quien en los últimos días se volvió viral en TikTok por asegurar que no se siente conforme con los horarios y las condiciones laborales de su actual empleo.



Sin embargo, la polémica no para allí, pues Welcher resaltó que no quiere trabajar más, por lo que estaría dispuesta a renunciar en cualquier momento, ya que según ella es “demasiado linda” para seguir laborando.



La joven que se destaca en TikTok, cuenta con más de 80.000 seguidores en esta plataforma y usualmente se dedica a compartir videos de maquillaje o muestra diferentes momentos de su día a día.



Entre los comentarios que se le escucharon en la grabación, destacó que con tono irónico señalaba que tenía mucha emoción por ir a su trabajo, lo que identificó en primer momento a varios de sus seguidores.



"¿Parece que quiero levantarme a las 6 de la mañana todos los putos días durante los próximos 60 años? ¡No! Soy demasiado linda para eso”, fueron las palabras textuales de Lucy.