Video: Giovanny Ayala le propuso matrimonio a su novia en medio de un 'corrientazo'

Giovanny Ayala vuelve al centro de la polémica, esta vez por un video que él mismo difundió en sus redes sociales, mostrando la peculiar manera en la que le propuso matrimonio a su novia, cuya identidad hasta el momento se desconoce.



Así entonces, en las imágenes se puede ver, como el cantante de música popular, escondió el anillo en un portacomidas y posteriormente la mujer lo descubre cuando se disponía a almorzar.



Sin embargo, el intérprete de 'De rodillas te pido', en esta ocasión no se inclinó hacia su prometida y fue ella misma quien se puso la joya; acción que ha suscitado la polémica en redes sociales, pues muchas personas manifiestan que por lo menos le hubiese podido poner el anillo.



"Uy no, terrible. Muy particular la forma de pedir la mano”, “No me gustó esa pedida de mano, le falto ser más especial, ella fue quien se puso el anillo”, “Qué persona y propuesta tan ordinaria”, “Por poco y ella misma se pide matrimonio”, son algunos de los comentarios que generó este video.



Sin embargo, Ayala en su defensa dijo que: “Les quiero aclarar que tuve un accidente de posible fractura, por eso fui intervenido por un profesional quiropráctico donde prácticamente tengo una inmovilización en mi dedo índice derecho y por eso no puedo darle movimiento para darle manejo a sostener un anillo y ponérselo en su momento a mi novia”.