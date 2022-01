Video: el baile a ritmo de 'No se habla de Bruno' con el que Carolina Gaitán encantó en redes

Carolina Gaitán, la reconocida cantante y actriz colombiana que le dio voz al personaje de Pepa Madrigal en 'Encanto' de Disney, sorprendió a sus seguidores con un baile dedicado a 'No se habla de Bruno', la canción de la banda sonora de la película que interpreta junto a otros artistas.



A través de sus redes sociales, la también jurado del 'Factor X' publicó un video en el que invita a sus seguidores a unirse al 'boom' que tiene por estos días la melodía y realizar la coreografía que ella le hizo a la composición que, a casi dos meses del estreno de la película, se encuentra entre las 10 canciones más escuchadas de Spotify a nivel global.



En compañía del bailarín Juan Camilo Laverde, la reconocida actriz no solo encantó a sus fanáticos con este nuevo baile de 'No se habla de Bruno', sino que además cantó algunas partes de la canción; el post ya cuenta con más de 1'490.000 reproducciones, más de 128 mil 'me gusta' y cerca de 770 comentarios.



Cabe recordar que estos últimos días 'No se habla de Bruno' se ha popularizado no solo porque es la canción más escuchada en Spotify Estados Unidos, sino por el malestar que ha generado el que no pueda ser nominada a un premio Óscar a pesar de la aceptación que ha tenido por parte de los fanáticos del filme inspirado en Colombia.



Al respecto, Billboard explicó que la composición no solo no podrá ser merecedora del reconocimiento de la Academia, sino que además, no será tenida en cuenta en la lista de las canciones que aspiran tener una nominación porque no fue presentada para participar en la categoría mejor canción original debido a que Disney prefirió apostarlo todo a 'Dos Oruguitas', la balada acústica interpretada por Sebastián Yatra.



'No se habla de Bruno' o en inglés 'We Don't Talk About Bruno', que ya ocupa la posición 46 dentro de la lista de las 50 canciones más escuchadas en Spotify Colombia, es interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Daniela Sierra, Juanse Diez, Isabel Garcés, Olga Lucía Vives.