Una reconocida marca caleña hará presencia en la Semana de la Moda de Guatemala

Cali continúa en el radar de la moda, y este año lucirá sus mejores propuestas en el marco de la Semana de la Moda -SDM Guatemala, gracias a la reconocida marca de diseño caleña New Anchor.



La cita, que se llevará a cabo del 22 al 25 de marzo en Guatemala, contará además con la participación de otras cuatro marcas colombianas entre las que figuran: Anthias Beachwear (Barranquilla), y Salvador Beachwear, (Bogotá), entre otras, las cuales irán bajo el colectivo Manly Week, que impulsa la moda masculina en Latinoamérica.



SDM 2023 busca transportar a los asistentes a un viaje por la moda, enfocándose especialmente en el futuro para la industria en Guatemala. Para ello se utilizarán tres escenarios insignia, el Teatro Delirio que simulará el presente, el Museo del Ferrocarril representando el pasado y el hangar de TAG Airlines en el aeropuerto de Guatemala el futuro.



Justamente, en el Museo del Ferrocarril de la ciudad de Guatemala, New Anchor se remontará a los Marineros de época con su más reciente colección masculina Spring-Summer 23, llamada 'Altamar', inspirada en aquellos marineros que llegaban en tren hasta los diferentes puertos, para luego tomar sus embarcaciones y adentrarse, durante largos meses, en el mar.



"La marca lleva su adn fresco y casual en un estilo vintage contemporáneo, dejando el nombre de la moda colombiana y de la confección del país en alto. Veremos un estilo náutico muy marcado, en prendas muy clásicas, algunas con rayas, y colores como azul con blanco, camisas en algodón de manga corta, pañoletas, cargaderas, bermudas en drill, pantalones 3/4. Prendas en tonos pasteles y tejidos frescos como el lino y el algodón pima, hechas 100% en Colombia", dijo María Camila Betancourt, creativa detrás de la marca.



El año pasado, fue esta misma marca, New Anchor, creada por María Camila y su esposo, la que hizo historia en una pasarela de Madrid.

"Para mí es muy valioso tener todas estas experiencias y plataformas que se nos presentan, para salir de Colombia y mostrar lo que estamos produciendo en el interior del país. Poder poner nuestra marca y nuestra nuestro estilo en grandes pasarelas internacionales me llena de orgullo.

En esta ocasión, seremos la única marca que representará Cali, y es la oportunidad de abrir nuestro panorama al mundo, de mostrar lo que hacemos, pero también de nutrirnos en conocimiento".



Cuenta María Camila que, New Anchor nació nace hace más de 10 años como proyecto de grado de la Universidad de ella y su esposo Carlos Cadavid, ambos inmersos en el mundo textil gracias a las empresas de confección que tenían sus familias.



"Creamos una marca que en su momento llenaba un vacío en el mercado de la moda masculina, pues este era muy poco abastecido. Poco a poco fuimos desarrollando el concepto de la marca y hoy en día somos realmente reconocidos en Cali. Estamos en en muchas otras ciudades de Colombia, cubrimos el mercado nacional por medio de nuestra página web y de tiendas multimarcas, y en este momento nuestra sede principal está justamente en Cali, donde hemos ido ampliando nuestro portafolio de productos, empezamos con prendas para hombre, luego migramos a tener una pequeña línea de niño, y ahora también tenemos una de mujer", concluye la empresaria.

Colección de New Anchor. Foto: Especial para El País