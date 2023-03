​¡Tusa vieja! Osvaldo Ríos aseguró que Shakira utilizó un verso que él le regaló en una canción

Mientras las recientes canciones y colaboraciones de Shakira han causado revuelo en las redes sociales, tras romper su relación de 12 años con Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y fruto de su amor tuvieron dos hijos, Sasha y Milan, salen a la luz verdades sobre los novios que tuviera la artista en el pasado.

Y es que no es la primera vez en la que Shakira hace una canción basada en alguna de sus parejas.



En el año 1997 la cantante sostuvo una relación sentimental con el actor Osvaldo Ríos, de quien se llegaron a decir muchas cosas negativas, debido en primera instancia a la diferencia de edad, ella tenía 20 y él, 37 años en ese entonces. Algunos decían que él era interesado y se aprovechaba de las mujeres famosas para potenciar su carrera.

Sin embargo fue él, quien años después, quiso aclararlo todo y dijo que el que sentían uno por el otro era real, como se lo confesó a sus compañeros, hace algunos meses, durante el reality ‘La casa de los famosos’.



‘Terminamos porque ya yo era un hombre consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba. Obviamente, ella tenía un mundo por vivir y cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre, es la mejor muestra de amor", aseveró.

Pues la cosa no paró ahí y recientemente, en una entrevista para Chisme No Like, el actor de 62 años habló sobre un momento muy emotivo que vivió con la barranquilera. “Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, expresó.



De igual forma, Ríos habló sobre un verso que le regaló a la intérprete de 'Waka Waka', el cual fue usado para la canción de No Creo, lanzada en el álbum llamado '¿Dónde están los ladrones?', de 1998.



Ante esto expresó, “tiene este verso: ‘Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento’. Ese verso ella me pidió permiso para incluirlo y fue un regalo que yo le hice”.



De igual forma, el puertorriqueño reveló que Shakira, cuando estaba con él, escribía en servilletas cuando viajaba en los aviones y él era una de sus fuentes de inspiración.