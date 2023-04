Traficante se declara culpable de muerte del actor de 'The Wire' Michael K. Williams

Un narcotraficante se declaró culpable de vender heroína mezclada con fentanilo al actor de 'The Wire' Michael K. Williams, lo que provocó su muerte, dijo un fiscal de distrito de Estados Unidos.



Irvin Cartagena "vendió heroína mezclada con fentanilo a plena luz del día en la ciudad de Nueva York" y "administró la dosis fatal que mató a Michael K. Williams", aseguró Damian Williams en un comunicado.



Cartagena enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión, con la posibilidad de hasta 40 años tras las rejas, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad que estipula que la mezcla que vendió causó la muerte del actor.



Williams, quien interpretó a Omar Little en la aclamada serie de televisión de HBO, murió por sobredosis en septiembre de 2021. Tenía 54 años y fue encontrado muerto en su apartamento en Nueva York.



Cartagena, quien también se hacía llamar "Ojos verdes", fue uno de los cuatro hombres acusados en febrero de 2022 de conspiración para distribuir la heroína contaminada que mató a Williams.



Fue arrestado en Puerto Rico a principios de ese mes, un día antes de que otros tres conspiradores fueran detenidos en Manhattan.



El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, unas 50 veces más fuerte que la heroína. La agencia antidrogas de Estados Unidos lo describe como la "amenaza de drogas más letal que enfrenta" el país.



El actor nominado al Emmy murió de "intoxicación aguda por los efectos combinados de fentanilo, p-fluorofentanilo, heroína y cocaína", dictaminó el médico forense jefe de Nueva York.



En 'The Wire', Williams interpretaba a un asaltante gay de Baltimore que se especializaba en atracar a traficantes de drogas. También fue conocido por el papel de Albert 'Chalky' White en la serie de HBO 'Boardwalk Empire'.



El actor había hablado abiertamente de su lucha contra la adicción a las drogas y había dicho a los medios estadounidenses que había gastado gran parte de sus ganancias de 'The Wire' en narcóticos.



