"Todo salió bien, está en recuperación", esposa de Luisito Carrión sobre salud del cantante

Luego de varias horas sin conocer cómo estaba el estado de salud del cantante Luisito Carrión, quien sufrió una afección cardíaca previo a una presentación en la Feria de Tuluá, la esposa del artista informó que él se encuentra en proceso de recuperación.



Tras haber informado en la mañana de este domingo que el cantante de salsa iba a ser operado, al parecer, en una clínica de Cali, ahora Jenny Marti, esposa del artista, confirmó que la intervención quirúrgica salió bien y que Carrión se encuentra en recuperación y recibiendo atención especializada.



"Todo salió bien, está en recuperación por 74 horas esperando que continúe mejorando; solo pido a ustedes yo cuanto lo aman que no lo suelten, que continúen orando", escribió la esposa de Luisito Carrión en sus redes sociales, por donde ha estado compartiendo actualizaciones sobre el estado de salud del artista.



De acuerdo con lo manifestado por la mujer, luego de recibir primeros auxilios en una clínica de Tuluá y de ser trasladado a un centro médico de la capital del Valle, los médicos determinaron que el cantante de salsa debía ser sometido a una cirugía de emergencia debido a la afección cardíaca que presentaba.



"Les cuento que lo intervinieron el día de hoy ya que presento un fuerte dolor en el pecho tras dirigirse a una presentación en Colombia la cual no pudo realizar y fue llevado a un hospital los cuales determinaron que tenían que intervenirlo de emergencias", detalló Jenny.



La mujer, quien explicó que no ha podido viajar a Colombia a acompañar al cantante porque tiene problemas con su pasaporte, pidió a los amantes de la salsa y fanáticos del artista continuar orando por la pronta recuperación de Carrión.



"Yo creo que la buena obra que Dios comenzó, la terminará. Doy gracias a todos los que me han escrito y llamado, a nuestras amistades, familias,

fanáticos, los hermanos de la fe, etc. Yo sí sabía que lo amaban, pero no sabía lo tanto que lo aman, Dios es bueno no nos suelten por favor", dijo.