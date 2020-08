Jhon Edward Montenegro Jimenez

'The Walking Dead' regresará en octubre de 2020

The Walking Dead. Imagen de referencia.

Inició el conteo regresivo para el estreno de la segunda parte de la décima temporada de la serie ‘The Walking Dead’, una de las producciones más populares de la última década.



El estreno en América Latina será el mismo día de su estreno en Estados Unidos, el próximo 4 de octubre en Fox Premium Series, mientras que a través de su aplicación de pueden encontrar todas las temporadas completas.

Una fase de la décima temporada muy esperada, pues en ‘A Certain Doom’, el último episodio, Beta emprenderá la batalla final de la Guerra de los Susurradores.



Además, Angela Kang, showrunner de la serie, anunció que extenderán la décima temporada con seis episodios extra que se estrenarán a principios de 2021.