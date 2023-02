¿Thalía, en las mismas que Shakira? Rumoran que se divorciaría de Tommy Mottola por una infidelidad

Se ha comentado por estos días que una de las relaciones más sólidas del espectáculo internacional, la de Thalía y Tommy Mottola llegó a su fin, después de 20 años. ¿Será cierto? ¿Estará Thalía pronto cantando despechada por su Tommy, como lo hizo Shakira con Piqué?



Pero empecemos por el comienzo. La historia de amor entre la intérprete de 'Marimar' y Tommmy Mottola, entonces presidente de la disquera Sony Music, comenzó en 1999 cuando la actriz mexicana se encontraba grabando la telenovela 'Rosalinda'.



Quien los presentó fue ni más ni menos que el afamado productor Emilio Estefan, durante un viaje de fin de semana en Miami y, en palabras de la cantante, se enamoraron a primera vista. Un año después, el 2 de diciembre del 2000, se casaron en una exclusiva ceremonia en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Ella tenía 29 años.



De esta unión nacieron Sabrina Sakaë, el 7 de octubre del 2007, y Matthew Alejandro Mottola, el 25 de junio de 2011.



Pese a que la pareja siempre ha sido celosa de su privacidad, los seguidores de la actriz y cantante, se fijaron que desde el año pasado él no la acompañó a los premios Grammy y ella dejó de publicar, en redes sociales, fotos junto a su esposo, ni siquiera en las épocas navideñas se mostraron acompañados. Su última publicación en redes fue exactamente el 2 de diciembre del año pasado, cuando Thalía celebró sus 22 años de matrimonio y etiquetó a su pareja.



Esto avivó los rumores de una posible separación e incluso varios medios internacionales hablan de una supuesta infidelidad por parte del empresario de 74 años.



En el programa Hoy Día se informó que mientras ella pasaba sus días en su casa de Los Hamptons, él residía en su apartamento de Nueva York.



También se ha hablado de una tercera en la relación y la prensa ha especulado que se trata de la cantante peruana Leslie Shaw, a quien recordamos porque hizo una colaboración con Thalía, grabando juntas el video musical de 'Estoy soltera'. Una misma fuente ha difundido cuatro veces dicho rumor, que Leslie estaría involucrada sentimentalmente con el empresario. Pero los seguidores de ella aseguran que estaría solo a unos días de casarse con su verdadero novio.



Mientras que el programa El Gordo y La Flaca desmintió los rumores de infidelidad y crisis matrimonial entre la pareja del espectáculo. Según la revista People en Español, La periodista Lili Estefan contó que habló con ellos respecto a las especulaciones sobre su supuesta separación. “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. Vemos la influencia de cómo son estos ‘influencers’. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes. No me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno”.



Por otro lado, Raúl De Molina opinó sobre la cantante Leslie Shaw: "creo que es muy buena publicidad para ella". Y Lili Estefan reafirmó: "Rauli, puro chisme", restándole importancia a los rumores.



De Molina concluyó: "Cuando tú eres famoso todo el mundo habla mal de ti o trata de meterte en problemas". Hasta el momento, ni Thalía ni Tommy Mottola han hablado públicamente de este tema.