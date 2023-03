Tatiana Calderón inspiró el libro 'La niña más veloz que el viento', de Gabriela Cordero

La piloto bogotana Tatiana Calderón Noguera, presentará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 'La niña más veloz que el viento', un libro escrito por la costarricense Gabriela Cordero, que busca romper estereotipos de género.



Tatiana es un referente en el mundo del automovilismo; gracias a su coraje empeño y dedicación, ha logrado romper los esquemas consiguiendo logros que antes parecían imposibles en un deporte por excelencia dominado por hombres.



Con tan solo 9 años de edad y cinco minutos en una pista de alquiler de Karts, Tatiana descubrió su pasión por los carros y por la velocidad.



La bogotana ha hecho historia, fue Campeona Nacional de Karts, ha conducido monoplazas en todos los continentes, compitió en la F3, ha sido la única mujer en correr en la Super Fórmula Japonesa, en correr en la F2 y en lograr un podio en la World Series by Renault; participó en dos ocasiones en las 24 horas de Le Mans con un equipo 100% femenino; compitió en la NTT Indycar Series y ha sido la única mujer Latinoamericana en conducir un Fórmula 1.

La Niña Más Veloz que el Viento Foto Especial para El País

Catalogada como la mujer más rápida del mundo, ha alcanzado más de 300 Kmxh en competencia y ha roto el paradigma de que las mujeres no pueden conducir carros de carreras y ha logrado sortear con éxito los obstáculos que se presentan en su camino.



Se ha codeado con los pilotos más importantes del mundo en diferentes categorías, incluso ha competido al lado de su ídolo Juan Pablo Montoya. Tatiana no solo ha sido inspiración para niñas y jóvenes deportistas, sino que también está abriendo camino a futuras generaciones que busquen ser parte de deporte a motor.



Ahora Tatiana es la inspiración para que Gabriela Cordero plasme su historia en 'La niña más veloz que el viento', un manifiesto para una niñez libre de estereotipos de género; una historia de superación y valentía en el deporte.



Este libro es el resultado de la unión de la Corporación de Juego y Niñez, institución colombiana líder en temas relacionados con la infancia, el equipo deportivo de Tatiana Calderón y la editorial Rey Naranjo.



“Estoy muy feliz de ver finalmente este sueño hecho realidad. Es una idea en la que llevamos trabajando varios años ¡y hoy ya está en preventa! Como deportista y como mujer siento que es una responsabilidad buscar un cambio para que todas las niñas y niños en diferentes disciplinas tengan las mismas oportunidades que se merecen, que sean juzgados por su talento y no por su género", dice Tatiana.

Según ella, este libro busca justamente ese cambio en los estereotipos, y no solo el libro, sino el programa que tiene detrás, "nos asociamos con la Fundación Juego y Niñez para trabajar ese cambio a través de la educación y de amplificar el impacto. Los invito a que lo lean y apoyen esa transformación que está en nuestras manos, pues los recursos de la venta irán destinados a ese programa. Gracias a Gaby por plasmarlo de una manera tan auténtica, mejor de lo que había soñado, a Álvaro por impulsarme y ayudarme a construir ese programa que busca cambiar vidas, a la Fundación Juego y Niñez y a ediciones Rey Naranjo por creer en nuestro proyecto, apoyarlo y amplificarlo, de corazón gracias".

Sobre la autora

Gabriela Cordero es costarricense; comunicadora social y publicista , en el 2019 funda 'We Mammals', una comunidad de escritura 'Mood Lifting', en la que se dedica a promover la autoexpresión y la creatividad, asi como enseñar técnicas de biblioterapia y storyteling con tres objetivos:

Ayudar a que más personas le pierdan el miedo a la creatividad y estimulen positivamente su cerebro a través de la escritura; contribuir a la sanación generacional a través de historias que incluyan temas educativos, relacionados con conservación ambiental, justicia social, diversidad, equidad e inclusión, y cambiar el discurso alrededor de la salud emocional a través de la escritura.



Ha cursado diplomados en comunicación y escritura en New York University, la Pontificia Universidad Javeriana y el Therapeutic Writing Institute. Además, en la búsqueda por entender el por qué la escritura tiene tantos beneficios, se certificó como Coach del Cerebro Mamífero en Inner Mammal Institute de California.



La Ilustradora

Luisa Martínez es la diseñadora e ilustradora de 'La niña más veloz que el viento'. Egresada de La Salle College amante del café, su trabajo se ha destacado en varios proyectos editoriales y medios impresos como Rhandom House, Rey Naranjo y revistas como Bienestar de Colsánitas.



Con 10 ilustraciones digitales más la portada, la historia de Tatiana Calderón contada por Gabriela Cordero mantiene un ritmo que permite sentir una experiencia única que solo un libro sabe brindar