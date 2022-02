Talento nacional a lo grande: los colombianos que se presentarán en el mítico Carnegie Hall

El escenario de grandes artistas se alza en las aceras neoyorquinas: un edificio emblemático en el que se esconden las notas de gigantes de la música como Frank Sinatra, Liza Minelli, Enrico Caruso y Plácido Domingo. El Carnegie Hall es probablemente el sueño de todo músico porque quien se presenta allí, no solo está en uno de los lugares del mundo más icónicos y con mejor acústica, sino que sabe que va a hacer historia, pasará a convertirse en uno de los legendarios que ha tenido el placer de tocar en el centro mundial de la música clásica y popular.



Hoy los colombianos Amalia Díaz y Camilo Ortiz viven este sueño, que aún parece irreal para ellos. El bogotano, entre risas, confiesa que lleva meses de incredulidad, pero, que hace poco, al saber información sobre horarios y fechas, los nervios comenzaron a atacarlo. Amalia, por el contrario, se mantiene mucho más tranquila, pero igual de feliz y emocionada por saber que tocarán en un escenario como este.



“Yo recibí un email con la información de un concurso internacional para solistas, de hecho, la convocatoria era para violín y piano, sin embargo, yo les mandé un correo diciéndoles que si se podía violín y guitarra, porque yo tocaba con un amigo guitarrista. Me dijeron que sí y abrieron la convocatoria también para guitarra, con el fin de que pudiéramos participar. Todo esto fue antes de que empezara la pandemia y era por internet, a través de video, teníamos que enviar dos obras”.



Así narra Amalia la forma cómo inició esta aventura que los llevará hasta uno de los grandes escenarios musicales del mundo el próximo 22 de febrero del 2022 a las 2:00 de la tarde, el Carnegie Hall, en el Weill Recital Hall, de New York.

Según el violinista Isaac Stern, “en cualquier sala de conciertos, la música mejora una sala, excepto en el Carnegie Hall. Allí, la sala mejora la música”.



Los ganadores del recital compartirán la sala Weill Recital Hall, un elegante recinto en el que comúnmente jóvenes músicos hacen su debut en Nueva York.



El evento contará con la presentación de los 27 ganadores de las diversas categorías. Las entradas podrán adquirirse a través de la página web del teatro. Además, se tendrán en cuenta las medidas de bioseguridad y el esquema de vacunación para el ingreso al recinto.



Cada participante contará con un tiempo límite en escena dependiendo la categoría a la cual pertenecen. Camilo y Amalia son los ganadores del 2020, en la categoría profesional. El dúo estará acompañado por familia y amigos que viajarán desde Colombia para presenciar la función.

El recital de ganadores iba a ser celebrado en 2020, sin embargo, fue aplazado 14 meses debido a la pandemia por Covid-19.



Estos profesionales son los únicos colombianos que estarán tocando en el recital de ganadores del concurso Progressive Musicians en la Categoría Profesional. Ambos están radicados en Ciudad de Monterrey, en California, Estados Unidos, y han trabajado en múltiples proyectos que han beneficiado a niños inmigrantes.



Estos programas se han gestado desde la educación y la música, que es a lo que se dedican, con la plena convicción de que el arte es una de las maneras para construir tejido social.

Unidos por la música



Camilo Ortiz y la bumanguesa Amalia Díaz se conocieron en Salinas, California, tras una gestión del bogotano con la Fundación Batuta, entidad colombiana que contribuye, a través de la música, al mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.



La fundación recomendó a Amalia para que se integrara como asesora al programa de orquestas juveniles YOSAL (Youth Orchestra Salinas), programa en el cual Camilo trabajaba.



Tras la vinculación de Amalia con el programa, los dos músicos empezaron a ensayar durante los descansos por diversión y de esa manera nació el dúo.



Amalia es violinista y cantante con una gran trayectoria musical que ha navegado por diferentes géneros y estilos a lo largo de su carrera.



Estudió su pregrado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga e hizo su maestría en la Universidad del Sur de Mississippi.



Por su parte, Camilo inició sus estudios musicales en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y posteriormente recibió una beca para estudiar guitarra clásica en la Universidad de Arizona. Como estudiante, participó en varios concursos de guitarra y en 2009 recibió el primer premio en el certamen de guitarra clásica en Carmel, California.



La aventura del Carnegie Hall inició para el dueto de músicos como una manera de divertirse y aprender, nunca pensando que serían los ganadores en la categoría profesional, sino, más bien, como un reto en el que podrían obtener ciertas críticas que los ayudarían en un futuro.



Decidieron participar en la primera ronda, allí recibieron comentarios sobre qué mejorar. Fue así como pasaron a la final. Llegar a esta etapa ya les parecía el mayor logro, sin embargo, el triunfo los sorprendió.



“Para mí ha sido como muchos meses de incredulidad porque tocar en Carnegie Hall es increíble, tocar en un lugar tan emblemático me parece un poco irreal. Hemos estado súper felices y no lo podíamos creer, estamos orgullosos también porque somos los únicos colombianos tocando allá y pues, de alguna manera, queremos compartir algo con Colombia. En medio de tantas malas noticias que llegan a nuestro país me parece que esto es como una luz y queríamos compartirlo”, afirma Camilo.



La historia de este dueto comenzó hace aproximadamente nueve años, pero ahora es cuando están cosechando los frutos de su dedicación y esfuerzo.

Para Amalia, “lo más importante es que disfrutemos ese momento, que estemos muy concentrados y que podamos recibir todo el espíritu de la música que envuelve a este teatro en el que se han presentado los mejores artistas del mundo. También quiero que podamos entregar toda esa música de vuelta, tocando desde el alma. Quiero que sea un momento muy especial para nosotros y para quienes van a viajar a vernos”.

Camilo, al igual que su compañera, desea que en ese momento pueda sentirse como se siente cuando tocan por diversión. Dice que quiere subir a ese escenario y tocar por gusto, porque así fue como empezó la historia de este dúo que prontamente engalanará con su música este importante teatro. Entre risas también anota que ese día probablemente le robará algo de valeriana a Amalia para combatir los nervios.



La historia de Camilo y Amalia también iniciará en el mercado musical. Prontamente lanzarán su CD, ‘Senderos’, que reúne piezas de diferentes países como Argentina, Brasil, Venezuela, y Francia. Incluirá las piezas Libertango, de Astor Piazzola, y Entr’acte, de Jacques Ibert, obras que fueron parte de su audición al concurso de Progressive Musicians.



Cada una de estas tonadas les llegan al alma y realmente las sienten al tocar, puesto que para ellos lo más importante siempre será poder seguir vibrando con aquella música que aman y que en un principio los unió.



El disco será titulado de esta manera como una oda a la música y al significado que tiene para ellos, reconociendo los diferentes caminos que han transitado y cómo estos terminaron llevándolos no solo a su álbum debut, sino también al escenario de sus sueños.

Tenga presente



En 2019 Camilo Ortiz y Amalia Díaz ganaron una plaza para presentar su trabajo educativo en el seminario de la Sociedad Internacional de Educación Musical ISME, en Helsinki, Finlandia.



En el Carnegie Hall se han celebrado más de 46.000 funciones. Este recital es uno de los primeros eventos tras su reapertura.



El concurso internacional de violín, piano y guitarra en el que los artistas colombianos participaron tiene como objetivo ayudar a músicos de todas las edades a alcanzar sus metas y avanzar en el aspecto artístico.