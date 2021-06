'Sweet Tooth', la serie que causa furor por su parecido con la pandemia

Natalia Moreno Quintero

Cuando Beth Schwartz y Jim Mickle decidieron adaptar el cómic de DC Comics ‘Sweet Tooth’, escrito por Jeff Lemire, en una serie televisiva, nunca se imaginaron que la producción sería grabada en medio de una auténtica pandemia y que saldría luego de un año de cuarentenas, hospitales con una ocupación de más del 90 % y un cambio absoluto al modo de vida antes conocido.



“Es muy extraño que el programa saliera justo con todo lo que está pasando en el mundo. Lo más raro de todo para mí es que mi hijo se llama Gus (igual que el protagonista) y ahora, en medio de la pandemia, tiene la misma edad que tendría Gus el niño del cómic. Son paralelos muy extraños que pueden explotar tu mente, pero no son solo coincidencias muy raras”, comenta Lemire.

La serie se basa en un mundo distópico, donde todo cambió para siempre luego de ‘el gran incidente’, el día en que apareció un virus letal, que mató a gran parte de los humanos. Ese mismo día, además, empezaron a nacer niños híbridos, mitad humanos y mitad animales, quienes al estar tan ligados a la aparición del virus, empezaron a ser cazados por los humanos sobrevivientes, que los creían responsables por todo lo sucedido.



Entre esos híbridos nació Gus, un niño mitad ciervo que creció lejos de la civilización, en mitad de un bosque, del cual escapa luego de una lamentable pérdida y el hallazgo de un posible nuevo amigo, Jepperd.



“Gus es una persona llena de esperanza, sin duda, y aunque es un poco preocupante que él confíe tanto en todas las personas que conoce, así es él, es su personalidad. Gus, además, siempre se deja llevar por la curiosidad y la esperanza de hacer amigos, como Jepperd, a quien lentamente, a través de la serie, es capaz de transformar, dándole un poquito de optimismo”, dice Christian Convery, el joven actor encargado de darle vida a Gus.



“Eso es algo que amo del personaje de Gus, que impulsa a los demás a cambiar por medio del amor. A veces creemos que debemos luchar, para poder hacer entender al otro nuestro punto de vista, pero eso tal vez eso solo nos lleve a hacer las cosas contra las que estábamos peleando. Lo mejor es mirar de forma distinta al mundo y así todos podríamos hacer una diferencia”, comentó la actriz Dania Ramírez, quien da vida a Aimee, un personaje nuevo, no existente en los cómics, y que a Lemire le encantó, porque transmitía “una perspectiva completamente distinta del universo” que veían Gus y Jepperd.



Aunque Ramírez no pudo apoyarse en los cómics para crear a su personaje, tampoco fue fácil para Convery, quien leyó un poco de los cómics y se dio cuenta de que tenían un tono mucho más oscuro del que se manejaría en la serie. Pero el actor quedó satisfecho con el cambio que habían hecho los guionistas, para que la historia tuviera un espíritu más familiar y en el camino transmitiera un mensaje de esperanza.



“‘Sweet Tooth’ no se lanzó, ni se pensó con motivo de lo que ocurre ahora, pero sí fue una feliz coincidencia que terminara así, porque es muy interesante que retrate un poco lo que vivimos el último año y que entregue un mensaje de esperanza. Creo que eso es lo que le gusta a la gente de la serie”, comenta Nonso Anozie (Jepperd), para quien fue muy extraño grabar en medio de la pandemia, en especial porque tuvieron que trasladarse a otro país, Nueva Zelanda, donde por suerte el manejo del covid fue muy positivo.

No se ha dicho nada sobre una segunda temporada. Si saliera, los productores ya no podrían basarse en los cómics.