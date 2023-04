'Super Mario Bros: la película' podría encabezar la taquilla en todo el 2023

Aunque el año no ha llegado siquiera a la mitad, 'The Super Mario Bros. Movie', de Universal, recaudó una cifra tan alta en su primer fin de semana en América del Norte que los analistas dicen que podría encabezar la taquilla en todo 2023.



La película animada, un esfuerzo conjunto de los estudios Universal, Nintendo e Illumination, cosechó unos 146,4 millones de dólares durante el fin de semana de Pascua y 204,6 millones en sus primeros cinco días, dijo el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations. "Será fácilmente la película número 1 de 2023", señaló.



"Los números son sensacionales", coincidió el analista David A. Gross, destacando la calidad de la película, que atrae tanto a familias como a espectadores jóvenes y mayores, y tanto a hombres como a mujeres.



Basada en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, este filme "es el sueño de un encargado de márketing", agregó Gross.



En segundo lugar, con una décima parte de la venta de boletos de "Super Mario", se ubicó la cuarta entrega de la saga "John Wick", con 14,6 millones de dólares.



El thriller ha sido elogiado por la coreografiada acción que presenta, en gran parte obra del director y ex doble de riesgo Chad Stahelski. Keanu Reeves vuelve a interpretar a un asesino a sueldo que ahora se enfrenta a un grupo criminal internacional.



El tercer puesto fue para el líder del fin de semana pasado, "Calabozos y dragones: Honor entre ladrones", de Paramount y eOne, con 14,5 millones de dólares. Basada en el popular juego de rol, está protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant.



El nuevo lanzamiento de Amazon Studios, "Air", sobre el origen de la línea de zapatillas de baloncesto Air Jordan, de Nike, ocupó el cuarto lugar, con 14,46 millones de dólares, lo que Gross calificó como "un excelente estreno para un drama deportivo".



Ese éxito lo atribuyó al "elenco de élite" de la película (Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker y Viola Davis), así como a las críticas "sobresalientes" que recibió y al conocimiento mundial de la marca Nike.



En quinto lugar quedó la película de terror "Scream VI", de Paramount y Spyglass Media, con 3,3 millones de dólares.



Las otras cinco más taquilleras de este fin de semana largo fueron:



"His Only Son" (3,3 millones de dólares)

"Creed III" (2,8 millones)

"¡Shazam! La furia de los dioses" (1,6 millones)

"Paint" (750.000)

"A Thousand and One" (600.000)