Super Bowl: Donald Trump ataca a Rihanna y califica su show como "el peor de la historia"

En días anteriores, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demostró su inconformidad ante la confirmación de Rihanna como artista invitada para el show del medio tiempo en la edición 57 del Super Bowl.



Ahora, después del espectáculo de la artista barbadense, Trump no pudo evitar arreciar sus críticas contra su estilo. Y enfatizó que la cantante no era merecedora de pisar el escenario de la gran final de la NFL.



“Sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento”, afirmó el republicano en su red Truth Social.



Se atrevió incluso a señalar, que su presentación fue un desastre: “Fracaso épico (en mayúsculas): Rihanna dio, sin duda, el peor show de medio tiempo en la historia del Super Bowl”, fue lo que publicó en su red social.



Agregó que “su lenguaje es grosero e insultante” y arremetió nuevamente contra la persona que viste a la cantante.



Cabe recordar que dicha enemistad entre el exmandatario y la joven empresaria y artista surgió luego de que públicamente Rihanna manifestara que no apoya las políticas del estadounidense, compartiendo incluso imágenes en las que se lee ‘F*ck Donald Trump’.



En 2019 Rihanna llamó a Trump lo llamó “el hombre con más enfermedades mentales de Estados Unidos” en una entrevista con Vogue. En ese año, el empresario aún era presidente de la Unión Americana.