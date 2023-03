"Sufrí mucho en mi juventud por ser gordita", Cecilia Navia sobre sus inicios en la actuación

La actriz Cecilia Navia habló sobre los obstaculos que debió enfrentar durante su juventud en sus inicios en el mundo de la actuación por no ser una mujer delgada como la mayoría de supermodelos que participaban en los castings.



Cecilia Navia es una de las actrices más queridas por los colombianos. Es especialmente recordada por su papel de 'Mechas' en Oki Doki y también por su participación en producciones como Pablo Escobar: el patrón del mal y El 'ultimo matrimonio feliz.



Le puede interesar: ¿Cómo hizo? Yailín exhibe sus sorprendentes curvas a tan solo una semana de haber dado a luz



En diálogo con Tropicana, la actriz huilense, apodada por sus seguidores como ‘Chichila’, habló sobre sus inicios en su carrera artística, su relación con el también actor Santiago Alarcón y su proceso de autoaceptación.



Navia confesó lo duro que fue para ella empezar a quererse a sí misma debido al rechazo que recibió durante su juventud por su sobrepeso.



“Yo sufrí mucho en mi adolescencia y en mi juventud con todo ese rollo de la imagen, de ser gordita, hice cuanta vaina, me hice daño, aguanté hambre, llegó mi marido, en ese momento era mi novio, y él es enamorado de las tallas grandes”, señaló.



Cecilia y Santiago Alarcón llevan 23 años de matrimonio. Según lo dicho por la actriz, su pareja ha sido un apoyo fundamental en su proceso de autoaceptación.



Lea además: ¡Qué coqueto! El guiño del 'Tino' Asprilla a Valeria Giraldo Toro, Miss Universe Medellín



"Él ama a las mujeres grandes, mi amor, él sigue a todas las gorditas de Instagram, entonces él me decía tú eres divina, entonces él me daba la seguridad tanto que yo dije hijuemadre yo soy gorda, ya no vuelvo a matarme de hambre", dijo.



Incluso la actriz confesó que fue rechazada en varios castings solo porque no era delgada como las demás actrices.



"Muchas veces y yo lo he contado, no solo me ponían a hacer el casting a mí, para después mostrárselo a la buenona, como vea así es que necesitamos que lo haga. No acabemos con la reputación de las actrices que acabaron haciendo esos personajes", señaló.