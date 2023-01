Soltar, aceptar y fluir: lo que le espera a cada signo del zodiáco en el 2023

Para hablar del 2023 es fundamental que hablemos del año que estamos cerrando. El 2022 fue el momento de cambiar lo imposible, con el propósito de soltar y darle espacio a nuevos aires.



La energía que tuvimos fue dirigida por el planeta Saturno, estando en Acuario y Urano en Tauro, estos dos grandes cuerpos celestes se enfrentaron en lo que en la astrología se conoce como una cuadratura, aspecto que trae dificultades y bloqueos en la energía, cuando estas son incompatibles. Lo anterior dio como resultado la urgencia de dejar atrás tradiciones y antiguas creencias que nos limitaban a nivel personal y colectivamente.



Este año que estamos dejando atrás nos dio la lección de que si queremos ver resultados diferentes, tenemos que arriesgarnos a hacer cosas diferentes.



Estamos saliendo de un proceso de transformación colectiva, es por eso que el año que estamos recibiendo es el de la aceptación, ya que entraremos en una etapa donde estaremos cerrando ciclos que nos transformaron para siempre. Cuando aceptamos los cambios, aceptamos la vida tal como es, entendiendo que a veces pasan cosas que no son muy agradables, pero es parte del proceso de la existencia, y aceptar es entender que hay cosas que no podemos controlar y lo único que podemos hacer es fluir.



Los cambios planetarios del 2023:



Júpiter, el planeta de la expansión y el crecimiento, estará en el signo de Aries al comienzo del año, impulsando proyectos y asuntos que empezaron en segundo semestre del 2022. Para mitad de año, Júpiter entrará en Tauro, esto le favorece a las personas de dicho signo, así como a Capricornio y Virgo.



Saturno, el planeta de la estructura y el compromiso, pasa a Piscis, donde su energía rígida y cuadriculada se relaja un poco más. Su estancia en dicho signo será hasta el 2025. Es probable que colectivamente se vea un gran interés por temas alusivos al signo de Piscis, como la espiritualidad, la salud mental, la naturaleza, el arte y la música.



Tendremos cierre de eclipses en el axis Tauro-Escorpio, dichos fenómenos naturales fueron parte del proceso de soltar el apego a lo que ya no funciona, para darle espacio a nuevas estructuras que nos brindarán mayor estabilidad en un futuro. Para mitad del año, los eclipses serán en Aries-Libra, donde habrá un balance entre el “yo” y el “nos”.



Plutón empieza a dar pasos en Acuario luego de haber estado 15 años aproximadamente en Capricornio. De esta energía llegarán cambios en las estructuras del mundo digital. Sus efectos tal vez no los veamos expresados este 2023 pero, sin duda, será el comienzo de grandes cambios en la tecnología como la vivimos hoy en día.



Como todos los años, Mercurio, el planeta de la comunicación y el pensamiento entrará retrógrado. Mercurio retro es un momento donde la mente se toma una pausa para replantear ideas, reestructurar planes y retomar asuntos del pasado que están pendientes. Este año, las retrogradaciones se darán en signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio), pero nos afectará a todos por igual.

Astróloga caleña, Valentina Villada. Foto: Especial para El País

VALENTINA

VILLADA:



Conocida como Tina Rising en redes sociales. Astróloga y life coach, nació en Cali, tiene 26 años.



Estudios validados: terapia angelical, estudiante de kabbalah, sanadora pranica, con especialización en astrogenealogía, Life Coach TISOC.

Brinda consultas astrológicas a personas de todo el mundo. “Me apasiona ayudar a las personas a conocerse desde la perspectiva de los planetas, por eso todo mi trabajo está centrado en el crecimiento y evolución personal”, afirma.

Aries

Este nuevo año trae grandes oportunidades para concentrarse en su mundo espiritual y emocional, indague en sus creencias, arriésgese a conectar con sus sentimientos y miedos más íntimos para poder sanarlos. En temas laborales, recuerde que el 2022 le enseñó a hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos. Buen año para buscar nuevas formas de generar ingresos.

Tauro

El último año tuvo una gran transformación personal, es posible que hayan cambiado sus metas y objetivos a futuro. Para este 2023 llegó el momento de materializar sus nuevos sueños y es posible que emprenda grandes proyectos de la mano de alguien importante para usted. Buen año para iniciar terapia o conectar con su interior, para soltar emociones y creencias limitantes.

Géminis

Para este 2023 estará plenamente enfocado en su carrera profesional o de vida, será importante dejarse guiar por su instinto natural, para acercarse a lo que verdaderamente le apasiona y le hace feliz. Este será un año para dejar los miedos atrás e impulsarse a iniciar grandes proyectos de vida, donde usted tendrá el mando y el liderazgo.

Cáncer

Este año nuevo viene con grandes retos en el ámbito profesional, será crucial creer en usted, en su capacidad para liderar, tomar decisiones y alcanzar todo lo que con el corazón se propone. Aproveche el inicio del año para ponerse al día con cuentas pendientes por pagar. Los estudios, viajes, temas en el exterior, serán el foco de atención de este 2023.

Leo

La palabra que representa este año es “fluir”, el 2023 se caracterizará por una energía que le enseñará a soltar el apego y el control. Iniciar terapia y expresar sus emociones será imprescindible para sanar heridas del pasado que no le permiten vivir el presente. Será un año para solucionar asuntos de dinero que tenga con otros. Aproveche el inicio de año para planear viajes y empezar estudios.

Virgo

El 2023 es el año para enfocarse en sus relaciones (de todo tipo). Si está soltero, es un excelente momento para conocer gente y entablar relaciones importantes. Para los que están en pareja, es posible que la relación pasé por un momento donde estarán haciendo planes a futuro en conjunto. La entrada de Júpiter a Tauro, en el segundo semestre, le beneficiará para planear viajes y concentrarse en sus estudios.

Libra

Se enfocará en ocuparse de su salud física y mental, será importante cambiar hábitos de alimentación y rutinas, según sus necesidades. Es posible que cambie de trabajo o le asignarán responsabilidades nuevas. En el segundo semestre del año, las relaciones de pareja estarán más activas que nunca, excelente momento para conocer a alguien; si está en una relación podrán dar nuevos pasos juntos.

Escorpio

El 2023 es un año para que invierta tiempo en proyectos que le apasionan, encontrar nuevos hobbies y divertirse, invierta su tiempo haciendo cosas que le llenen el alma. En cuestiones laborales, se abrirán nuevas posibilidades de trabajo y será un año muy abundante. Si está en busca de emprender, aproveche el primer semestre del año para impulsar sus proyectos.

Sagitario

Este año nuevo será un momento para enfocarse en asuntos del hogar y la familia. Si está pensando en remodelar, vender o mudarse, este 2023 es el año para ponerse manos a la obra con esta labor. El primer semestre del año será un momento ideal para invertir su tiempo en proyectos personales, hobbies o emprendimientos. Recuerde mantener siempre una mente abierta y trabajar en equipo.

Capricornio

En este 2023 se le abrirán oportunidades para aprender temas de su interés, también empezará a compartir con otros sus ideas y conocimientos adquiridos. Es un año para dejarse llevar por la intuición, conectar más desde el corazón y no desde la razón. Aproveche el inicio del año para impulsar asuntos de mudanza y remodelaciones. Le esperan buenas noticias para usted y su familia.

Acuario

Durante este último año experimentó una gran transformación de vida, se liberó de aspectos que limitaban su crecimiento personal, es por eso que el 2023 será una gran oportunidad para volver a conocerse y abrir su mente a nuevas experiencias más enriquecedoras. Será el momento propicio para disfrutar de buenos momentos en compañía de su familia. Debe aprovecharlos.

Piscis

2023 es el año donde empezará un proceso de cambios a nivel personal, es posible que durante esta etapa, suelte formas de pensar y parte de su carácter que limita su desarrollo personal. En cuestiones económicas, será un año para emprender nuevas formas de generar ingresos o recibir un aumento. Estudios y viajes estarán bastante presentes para el segundo semestre del año.