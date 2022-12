¿Sí o no al amor en línea? Tips para que logre el 'macth' de sus sueños en internet

Si los estragos de la pandemia, el trabajo remoto o el corazón “partío” desde 2004 le han impedido reactivar su vida amorosa, tal vez en las aplicaciones de citas esté la solución. Es muy probable que la sola idea lo aterre, sobre todo después de verse, en maratón, la serie de El Estafador de Tinder, pero hay millones de casos de éxito por todo el mundo que demuestran que el amor más allá del Metaverso es muy posible.



Un ‘match’ es cuando dos personas coinciden en que se atraen (aún con pocas fotos de perfil y una vaga descripción) y se dan ‘me gusta’, abriendo la puerta a una posible conversación; en el caso de la aplicación Bumble, se incentiva a que sea la mujer la que da el primer paso, como signo de control y seguridad.



‘Match+mensaje’, en las técnicas de conquista tradicional de los inicios de un romance presencial sería el equivalente a cinco segundos de mirada, una nota o atreverse a romper la timidez y entablar una conversación con alguien que llame la atención.



Aunque en el juego de las aplicaciones de citas muchos sientan que están ante un catálogo, lo cierto es que hacer un match tiene su magia. Apps como Tinder tienen más de 50 millones de usuarios en el mundo, lo que hace que la oferta y la demanda sean muy variadas, aumentando las posibilidades de encontrar una ‘media naranja’.



Si sumáramos los usuarios de todos los sitios de citas, el potencial es inmenso y no por eso, menos romántico. Lo cantó Pablo Milanés: “Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio… Y coincidir”.



“Las aplicaciones para citas han cambiado, para bien y para mal, la forma en la que iniciamos y mantenemos las relaciones”, dice Cristina Zapata, terapeuta de pareja.



“A muchos les da pena admitir que se conocieron con otra persona por medio de una aplicación, porque se tiene la idea de que este tipo de relaciones son débiles, son solo para sexo o carecen de sentimientos. Lo cierto es que en el juego del amor todo se trata de una construcción. Si una persona está en una aplicación, es evidente que está abierto a que algo pase, eso ya es un buen indicio. El resto hace parte del proceso normal que toda pareja debe atravesar. Algunas veces el resultado es muy positivo, otras no tanto, pero en las relaciones entre dos personas nunca hay claves para al éxito, todo hace parte de una experiencia. Por fortuna, las relaciones digitales tienden a romper el hielo de la comunicación más rápido que una relación analógica y quien no quiere nada serio lo deja claro rápidamente, poniendo las cartas sobre la mesa”, agrega la terapeuta.



5 puntos que hacen la diferencia

Dígale sí al amor en línea 123 rf

1. Los perfiles con una biografía completa produjeron cuatro veces más conexiones que los que no completaban esta parte del perfil. Aunque tampoco hay que excederse en la información por temas de seguridad. Tres o cuatro líneas de introducción a la personalidad son suficientes. Santiago Correa, diseñador gráfico de 26 años, dice que conoció a su novia hace dos años en Tinder, gracias a Juego de Tronos. “En la descripción de su perfil decía que amaba la serie y estaba dispuesta a hablar sobre ella, le pregunté quien era su personaje favorito y a partir de allí la conversación fue muy fácil”. Bendito seas, George R.R. Martin (creador de la serie).



2. Las fotos también son muy importantes. Al menos tres imágenes, en situaciones diferentes hacen la diferencia. “Si un hombre solo tiene fotos con amigos, pierde mi interés, porque me da la impresión de que no se tiene confianza y muchas veces no está claro a quién le daría uno ‘me gusta’”, dice Constanza Pietro, de 31 años, administradora de empresas, quien usa Tinder, Bumble y Hinge. “En persona resultó ser más alto y divertido de lo que aparentaba en la aplicación”, admite Constanza sobre su experiencia de amor en línea. Los usuarios que comparten entre tres y seis fotos obtienen un 93 % más conexiones, según las estadísticas de Bumble.



3. Datos que importan: Gusto por los animales, preferencia por las actividades al aire libre, si consume o no alcohol, y si busca o no algo serio, son detalles que motivan o desaniman a los posibles prospectos, según las recomendaciones de la aplicación Hinge.



4. Seguirle el juego al algoritmo. Según Tinder, “damos prioridad a los matches potenciales que son activos y que están activos al mismo tiempo. No queremos hacerlos perder el tiempo con perfiles de usuarios inactivos. Queremos que se queden y hablen en la vida real, y para eso no hay nada mejor que poder entablar una conversación con los matches enseguida. Usar la aplicación constantemente es la parte más importante de nuestro algoritmo, y ustedes tienen un control total sobre ella”.



5. No olvidar el respeto y la seguridad. Ser directo y decir qué es lo que se busca es la mejor forma de que ninguno de los implicados pierda el tiempo. Sin embargo, no se debe olvidar que, al fin y al cabo, es un proceso de conquista. “Las videollamadas sirven como un filtro previo a un encuentro cara a cara, para comprobar que la persona detrás del perfil es la misma de las fotos y de alguna forma se puede calcular la química, algo que no siempre está claro cuando solo se entabla una comunicación escrita”, comenta Valentina Marín, contadora de 36 años, quien recuerda que en la pandemia, tener citas por videollamada que conocía en redes sociales fue la mejor forma de combatir la rutina y la soledad.