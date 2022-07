¿'Shrek 5'?: DreamWorks conmociona a sus fans con un corto video del ogro más querido

La casa audiovisual Dreamworks publicó a través de la plataforma de Twitter un anuncio de 10 segundos de la nueva película de Shrek, el ogro más famoso del planeta, ganador del Óscar en la categoría Mejor Película de Animación.



'Shrek', siendo el más querido y conocido, vuelve a las pantallas, con su 5 película. Esta saga se caracteriza por su sentido del humor que ha trascendido en generaciones, incluyendo su particular forma de contar decenas de cameos referentes a otros cuentos de hadas.



Además, esta saga es inolvidable por la personalidad de sus personajes, despreocupados e ingeniosos. Un claro ejemplo de ellos es 'Burro', doblado por el famoso actor mexicano Eugenio Derbez.



En la cuenta de Twitter de Dreamworks se puede apreciar en el video una F con orejas verdes que dice: «F es por Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Familia, Muy Muy Lejano (Far Far Away) ¿Continuamos?”



Parece ser que el doblaje en español de esta grandiosa saga animada será: Shrek por Mike Mayers, Burro por Eddie Murphy y Fiona por Cameron Díaz, dando la voz de los protagonistas de esta última entrega.