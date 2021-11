¿Shakira y Piqué se van a casar?, exmanager de la artista habla sobre los rumores

Shakira y Gerard Pique llevan más de 10 años de relación y a fecha el círculo cercano de la cantante colombiana y el futbolista español asegura que la pareja se encuentran más unida que nunca.



Jairo Martínez, exmanager de la barranquillera, aseguró en una entrevista del programa 'Suelta la Sopa' que: "los papás de Gerard la adoran y alguien me pregunto a mí cuál era mi opinión de él y le dije: cuando una persona saca lo mejor de ti es un buen ser humano, pero la Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto".



El representante comentó que la pareja no ha discutido este tema en su presencia, sin embargo, que no le sorprendería que próximamente dieran el sí frente al altar.



También comento sobre la reconocida familia: “Tiene dos hijos preciosos, uno es un artista y el otro es más intelectual. Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artistas que de deportistas”.



La cantante y el futbolista dieron inicio a su historia de amor luego de conocerse en el mundial del 2010 en Sudáfrica, cuando Shakira puso a bailar al mundo al ritmo de 'Waka Waka'.

La pareja ha estado rodeada por rumores sobre el matrimonio desde hace años, incluso muchos aseguran que tuvieron un matrimonio secreto, sin embargo, Martínez asegura que no ha habido tal ceremonia y las especulaciones se deben únicamente a los fans.



Cerca de cumplir 11 años de relación Shakira y Pique son reconocidos como una de las parejas más estables de la farándula internacional.

Acusaciones de evasión de impuestos

Durante la entrevista a Jairo Martínez, ex manager de la artista comentó que el problema legal del que se le acusa a la cantante es falso, ya que “Shakira está haciendo las cosas bien con los impuestos y en España se están arreglando las cosas”, explicó.



Añadió que: "Todas las personas que están saliendo en esos documentos hicieron todo legal, están haciendo un escándalo político. Yo sé que (el problema por los impuestos) de España se está solucionando y el de acá (América) no tiene fundamento”.