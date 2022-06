Shakira y Pique: esto es todo lo que se sabe de su posible separación

Dicen los rumores que a la bella y talentosa Shakira “se le acaba el argumento y la metodología” y que nunca pensó, como dice su canción, “que doliera el amor así”. Y, al parecer, le dijo a Gerard Piqué, padre de sus preciosos hijos, “te aviso y te anuncio que hoy renuncio” a un amor que ya va por la década y cuyo adiós pareciera ‘Inevitable’, ante la sospecha —comprobada, según los medios españoles—, de una jugada fuera de lugar por parte del futbolista.



El medio español El Periódico, insiste que el jugador del Barça le fue infiel a la colombiana. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, asegura.



La pareja lleva una relación de 12 años, en la que el futbolista y la compositora han tenido dos hijos: Milan que nació en 2013 y Sasha que nació en 2015. Ahora los rumores de ruptura se hacen fuertes y algunos señalan que es a causa de una varias salidas en falso del Defensa.

Shakira será juzgada por, al parecer, defraudar 14,5 millones de euros a la Hacienda pública española. Es acusada de simular en 2012, 2013 y 2014 el no residir en el país europeo.

Cabe destacar que no es la primera vez que salen a luz rumores sobre las supuestas traiciones del número 3 del FC Barcelona a la ganadora de 39 Latin Billboard Music Awards. En junio del 2021 los medios españoles también hablaron de una infidelidad por parte del español; sin embargo, las fotos nunca salieron a la luz pública.



Otra de las razones por la que se cree que la colombiana está a punto de separarse, es porque hace dos semanas a la intérprete de Ojos Así se le vio disfrutando de unas vacaciones, junto a sus dos hijos y una amiga en Nueva York e Ibiza.



No obstante, es normal que esta pareja de famosos no comparta tiempo de esparcimiento, ya que ambos cuentan con agendas apretadas y en distintas ocasiones se les ha visto pasando días de descanso separados. “Yo soy la que más viajo por asuntos laborales, entonces Gerard pasa más tiempo con los niños. Pero, siempre tratamos de hacer cosas como familia”, expresó Shakira en 2015 al medio español El Mundo.



El pasado 25 de mayo a la intérprete de La Tortura se le vio sola y radiante en la alfombra roja del estreno de la película ‘Elvis’, que se presentó en el Festival de Cine de Cannes.



La ausencia de Piqué en dicha ocasión resonó debido que la temporada de la Liga Española ya había terminado tres días antes, por lo cual podría haberla acompañado en su espectacular paso por las escalinatas.

Por su parte, la artista colombiana, ha estado bastante activa en sus redes sociales, publicando fotos y mensajes resaltando el inmenso amor que tiene por sus hijos y promocionando su nuevo proyecto televisivo.



Sin embargo, Gerard no ha aparecido ni por las curvas en las publicaciones desde el 21 de marzo, cuando la cantante lo felicitó por sus 600 partidos con la camiseta del FC Barcelona.



Según el podcast español Mamarazzis, el futbolista pasó el último mes viviendo en su apartamento de soltero en el centro de Barcelona, y según sus fuentes, “se encuentra viviendo una vida desenfrenada, como un hombre soltero que entra y sale a cualquier hora”.

¿Llego el momento del “Te aviso, Te anuncio”?



Hace poco, la cantante estrenó su nueva canción Te Felicito junto a Rauw Alejandro, un sencillo cargado de reproches; tiene frases como: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

“Nunca pensé que doliera el amor así, cuando se entierra en el medio de un no y un sí. Es un día ella, y otro día, yo, me estás dejando sin corazón y cero de razón”. Shakira en ‘Te aviso, te anuncio’



Desde el Waka Waka



Gerard Piqué y Shakira llevan juntos más de una década. Se conocieron antes del Mundial de Sudáfrica, en 2010, durante la grabación del video oficial del Waka Waka, en el cual el deportista participó junto a otros jugadores de la Selección.



La colombiana y el español se encontraron en la final que dio a España como ganadora y desde entonces, se hicieron amigos y el resto fue historia.



En diferentes oportunidades, la pareja ha manifestado que, a pesar de todo el tiempo que llevan juntos, para la cantante no es necesario realizar una ceremonia de matrimonio, pues es un compromiso al que le tiene “un poco de temor” y considera que la forma como se ha construido su familia, es la adecuada.



“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicó Shakira en el medio español 20 Minutos.

Sin embargo, tampoco se ha sabido que Gerard Pique haya pedido nunca su mano.

Las caderas de Shakira no mienten



Lejos de quedarse en casa llorando, a la barranquillera que hace poco se cambió el look, se le ha visto muy activa en la televisión norteamericana, donde hace pocos días estrenó un nuevo concurso de baile junto a Nick Jonas, en el que además de jurado, ejerce como productora.



El reality está inspirado en las plataforma como TikTok, en la que se hizo tendencia imitar coreografías, bailes, movimientos, creados por artistas, personalidades e incluso, gente común como una efímera tendencia para mostrar las habilidades propias o interactuar.



La ultima vez que Shakira apareció en la televisión de ese país fue en el 2014 cuando fue jurado del programa The Voice, en el que había estado en la edición del 2012.



¿Habrá llegado la hora de cantar: “Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir. Mejor le digo adiós a tu boca de anís”?