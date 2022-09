Revelan la identidad de la supuesta novia con la que sale el esposo de Melissa Martínez

Desde hace varias semanas Melissa Martínez y Matias Mier están en el centro de las especulaciones debido a los rumores que aseguran que su matrimonio llegó a su fin y, aunque ninguno de los dos se ha referido al respecto, ahora se ha conocido la identidad de la supuesta nueva novia del futbolista.



Los rumores de la separación entre la presentadora de deportes y el futbolista uruguayo empezaron porque la pareja dejó de compartir contenido de su relación en redes sociales, como normalmente lo hacían.



Sin embargo, las especulaciones se hicieron mayores cuando el deportista borró de sus redes sociales las fotos que tenía con Melissa, con quien se casó en 2019 luego de un largo tiempo de relación.



​Y, aunque ninguno de los dos ha confirmado el fin de su matrimonio, desde hace unos días se han vitalizado los rumores que aseguran que Mier no solo se separó, sino que ya tendría una nueva pareja. Al respecto, se ha indicado que el futbolista estaría saliendo con una comunicadora, a quien se habría conocido cuando ella trabajó en el equipo de prensa del Santa Fe, donde él actualmente juega.



Incluso, en redes sociales se han compartido imágenes en las que se logra ver al deportista uruguayo compartiendo con su supuesta nueva novia quien, según los portales de entretenimiento, se llama Valentina y tiene cerca de 25 años.



Aunque no se ha referido a su supuesto divorcio ni a la presunta nueva novia de su esposo, la reconocida presentadora de deportes sí ha compartido algunos mensajes en sus redes sociales que tendrían relación directa con los rumores que hay sobre su vida amorosa.



De hecho, en los últimos días Melissa ha publicado fotografías y mensajes en las historias de su Instagram, donde tiene más de de 2.6 millones de seguidores, en las que le mandaría una indirecta a Mier.



"Si me vas a regalar algo que sea respeto y lealtad; el resto me lo compro yo y las flores, mis amigos y familia", dice un mensaje que compartió junto a una foto suya con una ramo de rosas que recibió como regalo.



