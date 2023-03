¿Quiénes son las dos reporteras que inspiraron el thriller 'El estrangulador de Boston'?

A partir del 17 de marzo, los suscriptores de Star+ pueden disfrutar de 'El estrangulador de Boston', un intrigante thriller basado en hechos reales sucedidos en la década de 1960 en el corazón de Boston.



Esta producción sigue a dos pioneras reporteras, Loretta McLaughlin (Keira Knightley) y Jean Cole (Carrie Coon), que publicaron la historia de los famosos asesinatos sucedidos en esa ciudad entre 1962 y 1964.



En esos dos años, más de una decena de mujeres solteras de edades diversas fueron estranguladas y sus cuerpos fueron colocados en poses provocativas por un misterioso atacante que pasó a ser conocido como el 'Estrangulador de Boston'.



El condenado Alberto DeSalvo -sentenciado a cadena perpetua por una serie de violaciones y agresiones sexuales- confesó ser el autor de los crímenes, pero las especulaciones acerca de una posible coautoría de los estrangulamientos continúan hasta el día de hoy.



Tras el hallazgo de tres mujeres asesinadas, McLaughlin se convirtió en la primera periodista en publicar una historia que relacionaba los tres crímenes, embarcándose a partir de ahí en una profunda investigación junto a Cole, su colega y confidente.



Lea aqui: Sin competencia: 'Todo en todas partes al mismo tiempo', la gran ganadora de los Óscar

Loretta McLaughlin era una periodista oriunda de Woburn, Massachusetts que estudió periodismo en Boston University e ingresó al periódico Record-American de Boston en la década del ’50, donde se dedicaba principalmente a redactar artículos sobre estilo de vida. En 1962, se encuentra inclinada en abordar temas que considera más importantes en la búsqueda de “ser tomada en serio” como periodista, los misteriosos casos de las mujeres estranguladas en esa ciudad la llevaron a hacer historia como pionera reportera de investigación de los asesinatos, un proceso que la enfrentó a numerosos obstáculos dentro y fuera del diario.



McLaughlin falleció a los 90 años en 2018, tras una extensa y prolífica carrera en medios gráficos como periodista especializada en salud, y como una reconocida defensora de la salud pública que investigó y escribió extensamente sobre el desarrollo de la píldora anticonceptiva y el SIDA.



Jean Cole, por su parte, es una aguda periodista de Boston cuyo camino se cruza con el de McLaughlin cuando llega a la redacción del Record-American tras su fusión con el periódico Sunday Advertiser. Como se retrata en la película, Cole tiene un increíble historial de artículos de investigación en su haber, y si bien es extraordinaria por mérito propio, su estilo difiere notablemente del de Loretta. “Jean sabe cómo jugar según las reglas para lograr lo que necesita. No hay necesidad de insultar, y mucho menos de unirte a juegos de cartas. Ella encuentra que las tácticas de Loretta de abrirse paso a los codazos son desagradables y contraproducentes; y no vacila en decírselo en la cara”, comenta la actriz Carrie Coon sobre su personaje.



Al abordar la historia de los asesinatos desde la perspectiva de las dos reporteras, el filme no solo sigue la investigación de los casos, sino que revela desde el corazón de una redacción periodística los obstáculos que enfrentaban las mujeres profesionales en los años ’60.



McLaughlin, por ejemplo, encontró reiteradas negativas dentro del diario para cubrir noticias de mayor envergadura. “Cuando la encontramos al principio de la película, vemos que ella querría estar cubriendo grandes historias, realmente trascendentes, pero no se le permite hacerlo. Siente esa frustración de no poder hacer lo que quiere”, explica la actriz inglesa Keira Knightley.



Además, el guion de Matt Ruskin, creador y director del film, muestra cómo las ambiciones profesionales de McLaughlin y Cole chocaban con lo que las convenciones sociales de la época dictaban en relación a sus responsabilidades personales como madres y esposas.



“Temían profundamente por su seguridad. Recibían amenazas de muerte en sus hogares. Jean ya había experimentado eso solo por cubrir la campaña de un alcalde a principios de su carrera, y estaba recibiendo amenazas de muerte por ser una mujer que se entrometía en el ámbito de un hombre”, señala Coon



Agrega Ruskin: “Ambas trabajaban para mantener informadas a las mujeres de la ciudad poniendo en juego sus vidas, en una época en la que el departamento de policía se quedaba corto en ese sentido. Para mí era importante mostrar no solo su compromiso con el trabajo, sino también los desafíos y obstáculos personales que debieron enfrentar en una época en la que no había muchas mujeres en la redacción de un diario”.