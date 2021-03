¿Qué ver y hacer en Semana Santa pese a las restricciones del covid-19?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Para vivir unos verdaderos días de recogimiento, un imperdible es el estreno inédito el sábado 3 de abril: ‘Buscando a Dios’, una serie que expone la ruta que emprendió el periodista, director y productor chileno Jorge Said a las más grandes y masivas peregrinaciones religiosas del mundo, y que History 2 emitirá por primera vez en simultáneo, tanto en lineal como en VOD.



Además, como parte de este gran especial, History 2 emitirá las series ‘Yo Conocí a Jesús’, ‘Las Reglas de la Biblia’ y los documentales ‘Fuera de la Biblia’, ‘El Código de Dios’ y ‘El Santo Grial en América’.



En plataformas de streaming como DirecTV hay toda una programación especial para darle a estos días santos un sentido espiritual: películas como Hijo de Dios, La Biblia, La Pasión y Noé; documentales como Fuera de la Biblia, El Código de Dios, El Santo Grial en América, Las Reglas de la Biblia, La Historia de Dios, Los Secretos de la Biblia, y la docuserie Yo Conocí a Jesús.

Para quienes quieren salir de casa y disfrutar de una actividad sacra y biosegura, en el municipio de Caicedonia se hará el XX Festival de Música Religiosa, que se realizará en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, desde las 7:00 p.m. el 29 y 30 de marzo.



Un evento al que invitan la Gobernación del Valle y su Secretaría de Cultura Departamental. Y como preámbulo de la Semana Santa, el municipio está realizando el Festival de Música Religiosa Henry Hore Espinal Moreno. Aquí, otros planes para disfrutar de la paz, la tranquilidad y la reflexión.

Actividades Turísticas



El sector turístico también se prepara para el inicio de la Semana Mayor y por eso invita a los vallecaucanos a que recorran los diferentes destinos que hay en la región. Caminatas, avistamiento de aves, visitas a las playas del acífico y hospedaje en hoteles de la ciudad como el Intercontinental Cali, que tendrá tarifas especiales y bonos de consumo para sus visitantes, son algunos de los planes que las personas podrán disfrutar en esta semana de recogimiento.



Villa Saudade

​

A diez minutos del Zoológico de Cali está Villa Saudade, en el corregimiento Los Andes. Allí se pueden programar diferentes actividades tales como caminatas, cabalgatas, avistamiento de aves y recorridos alrededor de bellos paisajes, ríos, cascadas y charcos.

informes: 3117295736.

Turismo pacífico

​

En Juanchaco se encuentra el lugar ideal para hallar paz interior. Cerca a playas, acantilados y muelles, tiene acceso al Parque Natural Uramba, de gran diversidad, así como a Bahía Málaga, Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Puerto España.



Yubarta’s Hospedaje Rural

Informes: 3117295736

Catedral de San Pedro

​

La Arquidiócesis de Cali programó una serie de transmisiones religiosas por Telepacífico que serán celebradas en la Catedral de San Pedro Apóstol, presididas por Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Hoy se realizará la eucaristía y bendición de ramos a las 7:00 p.m. Jueves Santo: Solemne eucaristía en la cena del Señor, y Viernes Santo: Liturgia de la Pasión del Señor, ambos días a las 4:30 p.m. Sábado Santo, vigilia pascual y bendición del fuego nuevo a las 6:00 p.m. Y, el domingo de Pascua, Eucaristía de Resurrección a las 7:00 a.m.

Parroquia La María

​

La parroquia La María, en Pance, celebrará la Semana Santa de manera presencial y virtual a través del Facebook @parroquialamaríacali. Este Domingo de Ramos contará con cinco eucaristías para la bendición de los ramos desde las 10:00 a.m. Lunes, martes y miércoles santo, tendrán jornada de confesiones. Jueves y Viernes Santo, eucaristía para los enfermos y dos celebraciones de la cena del Señor, a las 3:00 y 5:00 p.m. El Viernes Santo tendrá el viacrucis orado en el templo a las 8:00 a.m. El sábado santo continuará con la vigilia pascual a las 7:30 p.m. Y el domingo concluirá con la eucaristía de resurección a las 8:00 a.m.

Capilla de San Antonio

​

Las hermanas Clarisas invitan a todos los feligreses a celebrar con devoción la pasión, muerte y resurrección de Jesús, desde este Domingo de Ramos con la santa misa a las 9:00 a.m. El jueves santo se realizará la celebración de la cena del señor y procesión al monumento desde las 4:00 p.m. El viernes santo a las 10:30 a.m., se realizará el viacrucis en procesión al rededor de la capilla. Sábado santo será la vigilia pascual a las 7:00 p.m. y el domingo de resurrección se celebrará la Santa Misa a las 9:00 a.m.

Concierto sacro

​

La Orquesta Filarmónica de Cali presentará su Concierto de Semana Santa, el 4 de abril a las 5:30 p.m., por Telepacífico. Ensambles de Música de Cámara OFC, la soprano Natalia Vanegas y el contratenor Asael Cuesta interpretarán Sabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi; la tocata y fuga en re Menor BWV 565 de Joan Sebastian Bach para ensamble de vientos, arreglo de Arie Van Hoek, y Canto Místico, de Roberto Pineda.



Tiempo espiritual en la Catedral de sal

La Semana Santa en la Catedral contará con transmisiones en Facebook live y asistentecia presencial. El día domingo 28 de abril inicará con la Bendición de Ramos y la Santa Misa, oficiada en la Nave Central a las 12:00 m.



Así mismo, los días Lunes, Martes y Miércoles Santo será la celebración eucarística en el mismo horario y recinto. El Jueves Santo el Único Templo Subterráneo del Mundo a 180 metros bajo tierra, contará con celebración eucarística en vivo a las 4:00 p.m. El Viernes Santo, se dará inicio al Santo Viacrucis las 10:00 a.m.



El Sábado Santo a partir de las 7:00 p.m., la luz, el fuego y la liturgia de la palabra serán los elementos principales para la celebración de la Solemne Vigilia Pascual. Y, el domingo de Resurrección será lacelebración de la Solemne Santa Misa a las 12:00 p.m.