Un gran susto se llevaron los espectadores y el personal del Circo de los Hermanos Gasca, cuando dos de sus trapecistas cayeron desde las alturas, mientras intentaban hacer una acrobacia.



El hecho ocurrió el pasado sábado 9 de octubre, cuando Martín Gasca y Juan Cebolla estaban a punto de realizar el cuádruple salto mortal en el trapecio.

Mientras Martín se columpiaba de cabeza, sostenido por sus piernas, Juan Cebolla se impulsó y alcanzó a dar las cuatro vueltas, sin embargo, al momento de tomarse las manos, algo falló y Juan terminó cayendo a la red de seguridad.



Por el efecto de la gravedad y la fuerza que habían hecho en el intento, Martín también terminó cayendo pero de una manera más aparatosa y fue quien se llevó la peor parte.

Martín Gasca cayó de cabeza sobre la red de seguridad, lo que provocó que perdiera el conocimiento y comenzara a convulsionar.



Inmediatamente atendieron al acróbata y en cuestión de minutos se repuso. Horas después, Martín y Juan hicieron un video en vivo a través de Instagram para contar detalles sobre lo acontecido y dar actualizaciones del estado de salud de Martín.

Martín Gasca y Juan Cebolla realizaron un video en vivo a través de Instagram para contar a detalle lo acontecido. Foto: Captura del video

“Al momento que sentí que no pude agarrar a Juan yo ya sabía que iba a ir hasta arriba (…) Fue un golpe muy duro que no lo pude aguantar, cuando caigo a la red me quedo sin aire. En eso se para Raúl y me pregunta: '¿Martín, estás bien?' y yo lo alcanzo a escuchar y le respondo, pero sin aire, y en ese momento me desmayo”, afirmó Martín en el video.



El trapecista mexicano se recupera de las contusiones que sufrió en su cabeza y además tendrá que realizar terapias físicas, pues una de sus piernas resultó afectada.