 ¿Qué significa "TQG", la nueva canción de Shakira y Karol G?

Este viernes 24 de febrero tuvo lugar el anhelado lanzamiento de 'TQG', la nueva colaboración de Shakira y Karol G. La canción llenó las expectativas de miles de fanáticos de ambas cantantes, quienes esperaron con ansias durante toda la semana.



Pues bien, el sencillo sorprendió por la cantidad de significados ocultos detrás de la letra y el videoclip. Como era de esperarse, las indirectas hacia sus exparejas y sus nuevos amores estuvieron presentes en toda la canción, pero esta vez con una sutileza elegante, según lo dicho por algunos fans.



El mismo titulo del disco es un juego de siglas, 'TQG' o 'Te Quedó Grande', que cambia por completo el significado del clásico TQM. Usuarios en redes han bromeado con el titulo y han dado rienda suelta sus propias interpretaciones, "Te quiero mucho garrapata", "Te quiero gurrupleta", "Te quiero Gerard", escribieron algunos.



Ambas artistas dieron a entender que sus exparejas siguen buscándolas. Con la frase "La que te diga que un vacío se llena con otra persona te miente, es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente, te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias", Karol G parece dirigirse casi que directamente hacia su exnovio, el reggaetonero Anuel AA, de quien se remorea habría iniciado una nueva relación con otra mujer aparte de Yailin, con la cual sostuvo un romance desde su separación de la cantante paisa hace un par de años.



Y eso no es todo. Más adelante la cantante paisa sentencia: "¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito? .



Más adelante Shakira lanza otra indirecta muy directa hacia su expareja, Gerard Piqué: "Ahora tú quieres volver, se te nota. No sé, espérame ahí que no soy idiota". "Ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías", canta la barranquillera.



A continuación ambas artistas se dirigen a las nuevas parejas de sus ex. "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito".



Finalmente Karol G cierra con la frase: "Bebé es que usted se elevó mucho y yo de lejos no veo, bebé".



El video musical concluye con una escena que muchos han interpretado como una referencia a la popular serie estadounidense 'The Truman Show' con la frase: "tu reality favorito llega a su fin".



Usuarios de redes sociales han reaccionado con divertidos comentarios sobre la canción de Shakira y Karol G: "Me encanta ver a los hombres quejándose de la nueva canción de Shakira con Karol G, no soportan", escribió una internauta.