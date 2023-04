Qué sabor: así es el piano bar que Bárbara Yusty, Gilberto Santa Rosa y Abelardo de la Espriella abren en Miami

El piano bar Místico, una original combinación de estética de los años 60 y comida española auténtica, es la nueva experiencia musical y gastronómica que abre hoy en el primer piso del Hotel Aloft, ubicado en el sector de Coral Gables (Miami). El gastrobar es liderado por la chef y empresaria caleña Bárbara Yusty, creadora también de la pastelería Amore: Gelato & Café.



Místico es un proyecto en común asocio con otras tres personas reconocidas, como son los cantantes Gilberto Santa Rosa y Silvestre Dangond, así como el abogado Abelardo de la Espriella.

“Mi esposo, Gustavo Osuna, es una persona muy emprendedora, él ha sido el visionario detrás de los conceptos que yo he creado, y un día hace dos años me propuso este proyecto y empezamos. Él invitó a Gilberto Santa Rosa, que fue el primero en unirse, así todo fue saliendo, luego se unió Abelardo y finalmente Silvestre, con los que formamos un grupo muy agradable de socios, y creamos este espacio donde seguramente las personas tendrán oportunidad de verlos”, comenta Bárbara.

Sabores ibéricos

Los socios Silvestre Dangond, Gustavo Osuna, Bárbara Yusty y Abelardo de la Espriella. Foto: Especial para El País

Una de las características que definen el estilo de Místico es que sus platos serán de la gastronomía española, para lo cual se contará con un chef especializado, proveniente de Sevilla (España).



“Me he traído un chef español con quien estoy diseñando el menú, porque que zapatero a sus zapatos, si vamos a servir comida española que lo haga un experto que conozca realmente los sabores ibéricos”, afirma la caleña.



De hecho, siguiendo el concepto de piano bar, el menú contará con diferentes tapas de alta cocina, que permitirán a las personas degustar cómodamente, al tiempo que presencian intervenciones musicales.



Bárbara Yusty llegó en 2006 a Miami con la intención de estudiar inglés, pero en el camino también empezó a desarrollar su talento para la cocina y los negocios, así que cuatro años después se graduó como chef ejecutiva en el prestigioso Le Cordon Bleu.



Así, junto a su esposo, comenzó una carrera de éxito con emprendimientos gastronómicos en Miami, como la Scala de Brickell, el Flamingo Theater Bar, The Blind Pig, y por seis años Eggs and Bakery, un espacio exclusivo de desayunos con sabores latinos y europeos, también innovó en el mercado con un supermercado al estilo mediterráneo. Solo hace un año abrió la pastelería Amore: Gelato & Café, y ahora, a sus 38 años, suma a su trayectoria el piano bar Místico.



“Mi pasión por la cocina es herencia de mi madre, ya llevo 10 años dedicada a la culinaria y puedo decir que he adquirido gran experiencia”, apunta.

El gastrobar ubicado en los Coral Gables de Miami, tendrá una completa barra de coctelería y licores de acompañamiento a los diferentes platos que componen el menú de Místico. Foto: Especial para El País

De cerca con los artistas

Además de probar platos de la cultura española, disfrutar de un ambiente de otra época, como en los bares tropicales de la Florida de los años 60, las personas que estén en Místico pueden toparse, un día sin previo aviso, con Gilberto Santa Rosa o Silvestre Dangond en la mesa vecina, quienes quizá estén allí con otros reconocidos artistas.



“No se les haga raro que tomen el micrófono y empiecen a cantar con el público presente, de eso también se trata Místico, de una experiencia más espontánea”.



Pero, aclara la empresaria, que también tiene experticia en conciertos musicales, se tiene proyectado invitar a artistas de diferentes países de Latinoamérica, “tenemos pensado traer estrellas de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, y otros que residen en Miami”.



Estética de la noche caribeña

La gama de colores en Místico busca recrear la atmósfera de Miami en los años 60, cuando la cultura latina tuvo su primer furor musical en Estados Unidos, por eso “está todo decorado en colores de tonos verdes, amarillos, con muchas flores y techos muy altos, que recuerde esa época, pero a la vez sea moderno y cómodo para el público”.



El nombre del gastrobar es un misterio que cada persona resolverá al entrar en Místico, “queremos que se sorprendan, que disfruten el tapeo y compartan una experiencia inolvidable”.

Generar empleo

Las apuestas gastronómicas de Bárbara y su esposo han permitido la generación de unos 40 empleos de manera directa en la Florida, que se amplían con cada nuevo proyecto y la acogida que tienen entre la comunidad latina, aún entre los norteamericanos.



La aspiración de Bárbara es poder abrir, a futuro, en la capital del Valle un establecimiento similar a los que hoy tiene en Miami. Y más adelante, llegar incluso a la Gran Vía en Madrid. Todo con sello caleño y vallecaucano.