Jamie Foxx fue hospitalizado en EEUU por una "complicación médica"

El actor y ganador del Óscar Jamie Foxx fue hospitalizado en Estados Unidos por una complicación médica no especificada, pero su familia informó que está en recuperación.



Foxx, de 55 años, está bajo observación en un centro médico en el estado de Georgia, donde trabajaba en el rodaje de una nueva película de Netflix, informó CNN.



"Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, sufrió ayer una complicación médica", publicó en Instagram su hija Corinne Foxx el miércoles.



"Por suerte, debido a la acción rápida y a los cuidados tomados, se encuentra en vías de recuperación".



El portal de noticias TMZ dijo que la condición de Foxx llegó a ser "lo suficientemente seria" como para que la familia lo llevara al hospital pero la estrella más tarde estaba en capacidad de comunicarse, de acuerdo con una fuente anónima citada por el medio.



La emergencia médica no ocurrió en el set de "Back in Action", una producción de Netflix protagonizada por Foxx y la actriz Cameron Diaz, dijo CNN.



Los representantes de Foxx no respondieron aún el pedido de AFP por comentarios o detalles.



El actor, comediante y cantante ganador del Grammy se llevó un Óscar por su actualización en "Ray", la película biográfica de 2004 sobre Ray Charles.



El protagonista de "Django sin cadenas" y "Soñadoras" también fue nominado a los Premios de la Academia por "Colateral".