Maluma, Neymar y Natalia Barulich: el cantante paisa se refirió a la polémica con el crack brasilero y su exnovia

Las 00:00 horas de este 21 de agosto fue el momento escogido por el reguetonero Maluma para lanzar su nuevo álbum 'Papi Juancho', el quinto de la carrera de su carrera y del que dio un par de abrebocas con sus románticos temas 'Hawái' y 'ADMV'.



Para celebrar el acontecimiento, el artista medellinense hizo un Instagram Live en el que muchos de sus seguidores también querían resolver las dudas de la polémica con Neymar y Natalia Balurich, exnovia del cantante que ahora saldría con el futbolista brasilero.



Según se especulaba, la canción 'Hawái', con temática de desamor, se la habría dedicado Maluma a Balurich. Por eso, las redes sociales se 'explotaron' al conocerse un video de Neymar cantando la canción junto a varios compañeros del PSG francés, equipo en el que juega el brasileño y que jugará la final de Champions este domingo.



Muchos catalogaron dicho video como una burla a Maluma, e incluso se relacionó el cierre de su cuenta con la 'humillación'. Los memes no se hicieron esperar.



Sin embargo, el antioqueño desestimó todas esas versiones. Dijo que el cierre temporal de su cuenta nada tuvo que ver con lo que pasó, y que simplemente necesitaba "tiempo para mí antes de lanzar mi nuevo álbum, el quinto en mis diez años de carrera".



Sobre si se inspiró en Balurich para escribir 'Hawái', aseguró que esa canción " la escribimos en combo. Luego me la mostraron, me gustó el coro, me monté porque sabía que tenía mi próximo ‘hit’. Nunca fue inspirada en ninguna relación de mi vida".



Sobre el tiempo compartido con la modelo y bailarina de origen cubano, el artista urbano dijo que se terminó tranquilamente y que cada cual cogió su camino. Comentó que la canción le gustó porque es algo con lo que muchos se sienten identificados. Añadió que, si se hubiera inspirado en ella, lo diría, porque "va de frente".

Acerca del delantero brasilero, que este domingo buscará su segundo título de Champions y el primero con el PSG, insistió en que no existe ningún problema y que en redes y medios inflaron la noticia. "No tengo ningún pedo con él, no sé si él lo tiene conmigo, aunque no creo. Realmente no sé si ellos están juntos. Si es así, pues nada, cada cual hace con su vida lo que le da la gana.



Sentenció que "yo solo tengo que agradécele a él y a todo el equipo de Paris Saint Germain por poner la canción y se la disfrutaron. Son un combo de cracks, y verlos cantando mis canciones, es motivo de orgullo. Debo decir que Angelito Di María es mi parcero".



"Hace dos años le cantamos a Neymar en su cumpleaños. Por cierto, los memes están muy buenos. Pero yo no tengo ningún problema con nadie, no me gusta el drama, si tuviera un problema lo trataría de frente", concluyó el paisa, quien no se atrevió a dar un favorito para el crucial encuentro que enfrentará a los parisinos con el Bayern Múnich de Alemania en el Estadio Da Luz de Lisboa (Portugal) este domingo.