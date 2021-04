Premios Óscar 2021 tendrán a Brad Pitt y Joaquín Phoenix entre sus presentadores

Erika Mantilla

Los actores Brad Pitt, Laura Dern, Joaquin Phoenix, Boon Joon Ho y Renée Zellweger son algunos de los artistas elegidos para presentar la gala de los premios Óscar 2021, según lo anunció este martes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.



Figuran también los nombres de Zendaya, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Regina King, Rita Moreno, Marlee Matlin, Bryan Cranston, Don Cheadle, Halle Berry, Angela Bassett, entre otros.



La gala se celebrará el domingo 25 de abril en dos escenarios: el Dolby Theatre y la estación de buses Los Angeles Union, por la pandemia. Como en los últimos años, en lugar de un maestro de ceremonia, habrán artistas presentando cada categoría.



El selecto grupo figura en uno de los carteles promocionales del evento y son solo algunos de los que harán parte de la ceremonia, que nuevamente se llevará a cabo con estrictos protocolos sanitarios por el covid-19.



"Nuestro enfoque es hacer una entrega de premios de película, por eso hemos reunido un reparto estelar", anunciaron los productores, Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh.



El resto de presentadores se irá anunciando en las próximas semanas.



Los organizadores llevan meses trabajando en una celebración presencial, evitando las apariciones virtuales. Los invitados viajarán a Los Ángeles en la medida de lo posible, llevarán mascarilla en todo momento y el costo adicional (como "aerolíneas y hoteles") para aquellos que tengan que estar en cuarentena será cubierto por socios de la Academia.



La institución reveló que los nominados y sus acompañantes podrán viajar a Estados Unidos en calidad de trabajadores esenciales, aunque se tendrán que someter a un mínimo de dos PCR.



Además de las dos sedes, habrá localizaciones en Londres y París.



"Lo hemos convertido en una especie de cóctel. Los nominados se rotarán durante toda la noche para que no excedamos el límite. Habrá color rojo en el suelo cuando pasen por Union Station", explicó Soderbergh.



Si, pese a todas las facilidades, las estrellas no pueden viajar y asistir, entonces podrán entrar en la ceremonia por Zoom. "Esperemos no llegar a eso", dijo Soderbergh al respecto.

