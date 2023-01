Premios a lo peor del cine: el aclamado actor Tom Hanks, nominado a tres trofeos 'Razzie'

Tom Hanks es parte del elenco de "Elvis", una de las películas favoritas para los próximos Óscar, pero eso no impidió que el actor recibiera tres nominaciones a los Razzies, los satíricos trofeos que anualmente distinguen lo peor del cine.



Hanks fue elegido para llevarse tres premios Golden Raspberry por sus papeles de manager de Elvis Presley en el biopic "Elvis", así como por su Geppetto en la remake de "Pinocho" de Disney.



Por la película "Elvis", Hanks compite en las categorías "Peor actor de reparto", por su encarnación del empresario "Coronel" Tom Parker, y "Peor pareja en la pantalla", por el dúo que conforman él y su "cara cargada de látex (y acento ridículo)".



Según un comunicado de los organizadores de los Razzies, en este film de Baz Luhrmann Hanks habría realizado la "actuación más ridiculizada de 2022".



Aunque la película "Elvis" y su protagonista Austin Butler han sido muy elogiados, Hanks, como representante de la estrella del rock and roll, ha provocado la ira de los críticos.



En el "Pinocho" de Robert Zemeckis, un film que combina actores de carne y hueso e imágenes generadas por computadora, Hanks está en liza por el Razzie al "Peor actor".



La cinta es una de las cinco que compiten en la categoría "Peor película", junto con el controvertido film biográfico de Marilyn Monroe "Blonde", protagonizado por la actriz nacida en Cuba Ana de Armas, quien sin embargo no está nominada.



Esta película de Netflix recibió la mayor cantidad de nominaciones: ocho, incluyendo peor película, peor director y peor guion.



En la carrera por el Razzie a la "Peor actriz de reparto" está la española Penélope Cruz, por su papel en la película de espías "Agentes 355".



Los "Premios Golden Raspberry", el nombre oficial de los Razzies, fueron creados en 1980 como un antídoto para la temporada anual de premios de Hollywood.



Los ganadores de los Razzies reciben un trofeo que representa una frambuesa del tamaño de una pelota de golf colocada en una bobina de película Super 8.



Los trofeos generalmente se anuncian el día antes de la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia, cuya gala este año está prevista para el domingo 12 de marzo.