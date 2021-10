OnlyFans, la solución de los museos de Viena para exhibir obras de arte 'sin censura'

Con la Pandemia muchos museos tuvieron que adaptarse a los entornos digitales y encontrar nuevas maneras para acercarse a las nuevas generaciones, más cercanas a las redes sociales que a la práctica de visitar museos.



Algunos, como el Museo del Prado en Madrid, abrieron cuentas en redes sociales como Instagram o TikTok, pero la Oficina de Turismo de Viena ha ido más lejos y ha abierto una cuenta en OnlyFans, para la red con contenido premium que es reconocida especialmente por sus cuentas eróticas y pornográficas.



La razón: Poder exhibir las obras donde aparecen desnudos.



Esto a su vez se traduce en un acto de rebeldía y protesta contra la censura que sufren en otras redes sociales donde los algoritmos detectan cuando en una imagen hay pezones femeninos o contenido que ellos catalogan como poco admisible e inmediatamente lo bloquean, o a las cuentas completas de forma automática.

Este problema lo vivió anteriormente el director Pedro Almodóvar cuando tuvo que retirar el cartel de una de sus películas por tener un pezón en este.



La apertura de la cuenta ha sido publicado en la página oficial de la Oficina de Turismo y en su cuenta de YouTube. En declaraciones con The Guardian, los responsables del museo lamentaron que una herramienta de comunicación tan fuerte como las redes sociales no les permitan compartir libremente sus obras, por lo que encontraron en OnlyFans la solución a ese problema.



De momento la suscripción tiene un descuento del 40 %, lo que la deja a 3 dólares por 31 días de servicio premium.