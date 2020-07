One Direction cumple 10 años: ¿habrá reencuentro?

Alejandro Cabra Hernandez

Este 23 de julio, One Direction, quizá la 'boyband' -agrupación másculina-pop más famosa de la historia reciente, cumple 10 años desde su creación.



Aunque no hay un comunicado oficial que hable sobre una celebración con reunión (virtual) para el acontecimiento, los fanáticos de la banda tienen sus sospechas y han enloquecido en redes con esa posibilidad.



Cabe recordar que el grupo tuvo una 'separación temporal' en 2015, de la que nunca regresó. Antes, Zayn Malik había decidido emprender su carrera como solista.

¿Cómo se formó One Direction?

Fue en 2010, cuando los artistas Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik audicionaron individualmente en el reality musical 'The X Factor' (versión inglesa de 'El Factor X') ante el jurado dirigido por Simon Cowell.



Fue idea de Cowell juntar a esos cinco muchachos, desconocidos entre sí, para que conformaran una famosísima banda que tuvo la oportunidad de presentarse en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y dejó en la retina de sus seguidores sencillos como 'Story of My Life', 'What Makes You Beautiful', 'Midnight Memories', 'Drag Me Down', 'Kiss You' o 'One Thing'.



En total, la banda tuvo cinco producciones discográficas, a partir de las cuales consiguió una fama mundial.



En 2015, tras la separación de Malik, los otros cuatro integrantes sacaron el último álbum de One Direction antes de anunciar su separación definitiva.

¿Qué invita a pensar en un reencuentro?

Aunque ninguno de los exmiembros de la agrupación ha confirmado una posible reunión virtual, distintas actividades en redes sociales, a solo horas de iniciado el 23 de julio en tierras británicas, ilusionan a los fanáticos.



En la mañana de este miércoles, la cuenta oficial de One Direction trinó una invitación a los 'directioners' para celebrar su décimo aniversario. La sorpresa llegó porque esa cuenta no ponía un tuit desde 2018.

Tomorrow! You and me got a whole lot of history #10YearsOf1Dpic.twitter.com/nwxrm5MSE9 — One Direction (@onedirection) July 22, 2020

En todas las redes sociales, las cuentas oficiales de la banda han actualizado sus fotografías. Además, sus canciones en Spotify ahora están acompañadas de emotivos videos de los mejores momentos de los cantantes.



¿Habrá reencuentro virtual en plena pandemia? Pronto se sabrá.