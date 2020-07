Olivia de Havilland, protagonista de 'Lo que el viento se llevó', murió a los 104 años en París

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La estrella de Hollywood y protagonista de "Lo que el viento se llevó", Olivia de Havilland, dos veces ganadora del Óscar, murió este domingo a los 104 años en París, donde residía, anunció su agente.



"Olivia de Havilland falleció en paz por causas naturales", dijo la agente estadounidense Lisa Goldberg en un comunicado.



De Havilland, que protagonizó otros éxitos de taquilla y trabajó en dúo con actores tan importantes como Errol Flynn, personificó el glamour y la elegancia de una pasada época dorada de la cinematografía.



Su fallecimiento se produce apenas cinco meses después del deceso de otro exponente de la era dorada de Hollywood: Kirk Douglas, muerto en febrero a los 103 años.



La actriz nació el 1 de julio de 1916 en Tokio, y vivió en París desde principios de la década de 1950.

Recibió homenajes como la Medalla Nacional de las Artes, la Legión de Honor de Francia y fue nombrada Dama de la Orden del Imperio Británico.



Se casó dos veces, primero con el escritor Marcus Goodrich en 1946, cuyo matrimonio duró hasta 1953, y luego con el periodista Pierre Galante, editor de la revista francesa Paris Match.

Cualquier género



Con reputación de ser una estrella rentable para cualquier género, protagonizó 49 películas desde 1935 hasta 2009.



Encarnó al inolvidable personaje Melanie Hamilton de "Lo que el viento se llevó", el famoso filme de 1939 de Victor Fleming, que le valió una nominación de Mejor Actriz secundaria. Fue Vivien Leigh quien interpretó a la protagonista Scarlett O'Hara.



Pero fue protagonista junto a Errol Flynn de "Capitán Blood" (1935) y "Las Aventuras de Robin Hood" (1949).



Cinco veces nominada al Óscar, ganó en las categorías a Mejor Actriz en dos oportunidades, por "La vida íntima de Julia Norris" (Mitchell Leisen, 1946) y por "La heredera" (William Wyler, 1949).



Por este último filme, también recibió un Globo de Oro, premio que también le significó su papel como actriz de reparto en la miniserie de televisión "Anastasia: The Mystery of Anna".



La Academia de los Óscar destacó en Twitter a De Havilland como "una auténtica leyenda de la industria" del cine, "un pilar de la edad de oro de Hollywood y un talento inconmensurable".



"El mundo ha perdido un tesoro internacional", dijo su exabogada Suzelle Smith a la AFP. "¡A ella le gustaría ser recordada con alegría, orgullo y con una copa de champán!".



Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, recordó en declaraciones a la AFP que Olivia de Havilland fue "la primera mujer presidenta del jurado" del evento cinematográfico francés.



"Y en momentos en que se cuestiona el lugar de las mujeres en el cine y en la sociedad en general, debemos recordarla sobre todo por la fuerza que tuvo para atacar el sistema de los estudios para liberar a las actrices de contratos que las explotaban", agregó, asegurando que esta "reina de Hollywood" había demostrado "fuerza y coraje" a lo largo de su carrera.



"Olivia de Havilland pasó parte de su vida haciendo olvidar que era capaz de interpretar otros papeles además de las señoritas lindas y bien educadas. Total: 2 Óscar y la primera presidencia femenina del jurado del festival de Cannes + una disputa con su hermana Joan Fontaine", tuiteó el expresidente del festival Gilles Jacob.



En efecto, no tuvo relación desde 1975 con su hermana, cuyo nombre real era Joan de Beauvoir de Havilland y falleció en 2013.