El creador de contenidos Yeferson Cossio relató a sus seguidores un tenso y peligroso momento que vivió en una fiesta en Tulum, México donde aseguró que fue amenazado y su hermana Cintia terminó en un hospital.



“Fuimos a un festival a Tulum. Apenas llegamos nos hicieron en una mesa y de inmediato llegaron entre 6 o 7 mujeres muy eufóricas a pedir fotos. Eran de Pereira y, como nosotros somos muy amigables con la gente no pusimos problema”, dijo el influenciador.



Sin embargo, la situación se tornó tensa pues un hombre que estaba acompañado de siete escoltas se puso furioso con ellos al ver que las colombianas se les acercaron.



“Yo volteo a ver y Zion (uno de sus amigos) estaba furioso, pero nadie me quería decir nada. Inicialmente pensé que nos estaban coqueteando y que iba a haber problemas. Volteo a mirar y estaban 7 hombres rodeándonos, que eran los escoltas de alguien que se enojó porque su ‘ganado’ se había venido donde nosotros”, afirmó.



Cossio contó que la situación pasó a mayores pues su hermana Cintia empezó a sentirse mal y resultó en un hospital por una intoxicación con sustancias psicoactivas.



“Me salí por un lado y busqué a un mesero para que nos diera otro espacio. Cintia empezó a hacer como que se iba a desmayar y pensé que estaba haciendo ‘show’. Les dije que fueran a urgencias, pero pensé que se iban era a dormir. Pasó la noche en el hospital y en la prueba de toxicología le salió que le habían echado éxtasis o cocaína, algo así, y Cintia nunca había probado drogas”, manifestó Cossio.



El influenciador terminó diciendo que, debido a esta situación, no volvería a tomarse fotos con personas que lo saluden en fiestas.



“Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo”, concluyó.