¡No se lo pierda! Programa Top Chef Family Style llega a Universal+

La franquicia de competencia gastronómica más famosa de la televisión mundial da un giro de 180 grados con el estreno de Top Chef Family Style, un reality en el que trece de los mejores chefs jóvenes podrán traer al show a un acompañante de su familia para competir juntos por un atractivo premio en efectivo y sorprender a la cantante Meghan Trainor, como anfitriona, y el reconocido chef Marcus Samuelsson, como principal juez.



El nuevo formato de este programa, en el que los jóvenes chefs más talentosos de Estados Unidos afilan sus cuchillos y luchan para demostrar sus habilidades culinarias, llega a Universal +, el paquete de canales premium de NBCUniversal.



Meghan Trainor, la nueva anfitriona de este reality, es una simpática cantante, compositora y productora musical que saltó a la fama hace algunos años con el lanzamiento de su sencillo debut oficial All About That Bass que se convirtió en un éxito en varios países y que con su siguiente álbum Title, ingresó al número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos y situó varias otras de sus canciones entre los quince principales de la Billboard Hot 100.



Marcus Samuelsson es el renombrado chef detrás de muchos restaurantes en todo el mundo, incluidos Red Rooster, MARCUS Montreal, Marcus B&P, Streetbird en Yankee Stadium, entre muchos otros. Además, Samuelsson fue la persona más joven en recibir una reseña de tres estrellas por The New York Times y ha ganado varios premios como chef, autor y personalidad televisiva y será el principal juez en este nuevo formato innovador y emocionante de Top Chef.



Top Chef Family Style será una experiencia emocionante y única para los espectadores. En este esperado programa culinario, las familias tendrán que demostrar que son las mejores en la cocina, enfrentando desafíos de habilidad y creatividad. En cada episodio, los chefs invitados elegirán a los ganadores y al final, solo un participante será coronado como el mejor de la temporada.



Prepárese para disfrutar de la competencia más emocionante de la cocina y descubre quién se convertirá en el mejor chef desde el 23 de marzo a las 20:30 COL/PAN por Universal+.