"No me importa que me digan mantenida", dice María Manotas, 'ex' de Alejandro Riaño

Hace algunos meses se dio a conocer, a través de redes sociales, la ruptura de una pareja muy querida por la comunidad de cibernautas colombianos, se trata de María Alejandra Manotas y Alejandro Riaño, ambos empresarios y creadores de contenido. Después de ocho años de relación, anunciaron su separación en marzo de 2022.



La también arquitecta se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a la franqueza y transparencia en sus publicaciones y contenidos. Muchas mamás se sienten identificadas con sus testimonios sobre el rol maternal que se sale, en su caso, de los convencionalismos.



Por el bien de sus hijos Matilde, Agustín y Antonio, María y Alejandro intentaron en vano salvar su matrimonio, y aunque cada uno cuenta con otra pareja, ambos desarrollan carreras profesionales y se hacen cargo de su propio sostenimiento económico. Pero no faltan las críticas.

María Alejandra le contó a Los40Colombia: "Todos los hijuemadres días me levanto a trabajar". Aseguró que Riaño es un excelente papá, pero que una buena parte de los gastos los asume ella.



Pero ya son varios los comentarios que ha recibido de internautas que decían que ella se gastaba el dinero de su "ex". Ella, que ha aprendido a lidiar con dichas críticas destructivas, "no me importa queme digan mantenida, no me importa que me digan mala mamá".

Ante algunos comentarios, ha reaccionado poniendo a sus detractores en verguenza: "Entonces los voy a boletear, vean lo que me está diciendo esta persona, que mi hija es horrorosa". "Si yo estoy expuesta a esto (por ser un personaje público), y tú estás comentándome, te estás exponiendo a que yo haga lo que yo quiera".



Cabe anotar que Riaño, en su momento, aburrido de las críticas, respondió a sus 'haters': "Me critican porque he vivido desde el privilegio, pero no entienden la humanidad y no me conocen como persona para lanzar juicios".