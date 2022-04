Alejandro Riaño se despide de las redes sociales tras recibir críticas y burlas

El humorista y crítico político, Alejandro Riaño, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retiraría de las redes sociales y, de hecho, este jueves cerró su cuenta de Twitter.



El actor que da vida al reconocido personaje ‘Juanpis Gonzáles’, aseguró que está cansado de los mensajes que se transmiten en plataformas digitales, pues siente que el país se encuentra dividido y cree que ciertas plataformas son una cloaca.



“Lo hablo desde el amor. Qué asco esta cloaca de odio que es Twitter. Qué horror que para nada nos unamos. Yo estoy roto de dolor por múltiples cosas, pero ante todo me duele la mierda que se tiran en esta red que nada construye”, precisó Riaño en su cuenta de Twitter.



Luego de señalar que la plataforma era un espacio de resentimiento, Riaño aprovecho para dejar claro que ‘Juanpis González’ es solo un personaje que quiere mostrar todas las cosas que están mal y han puesto en decadencia a los colombianos.



“Que cansancio de guerra. De odio. Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en la vida. El machismo. El clasismo. La xenofobia. La homofobia. Y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar. Estamos muy mal” afirmó el humorista.



Acto seguido, escribió “Fácil querer salvarse a costillas de los demás. Los Juanpis representan todo eso y me cansé de explicarlo. Algún día entenderán el trabajo tan maravilloso que logramos. Seguiré un tiempo, no muy largo. ¡Gracias a quienes lo entendieron!”



Luego, agregó: “Algún día lo entenderán, porque es obvio que solo saben insultar. Claro, mi personaje insulta porque los representa a todos ustedes, los que son así. Verse reflejado duele”.



Antes de eliminar su cuenta de Twitter temporalmente, el comediante trino que le dolía la sociedad colombiana pues no es capaz de salir adelante pues solo es capaz de ‘tirar mierda’.



“Que mierda de país. Que mierda la misma mierda que nos tiramos. Nadie está orgulloso de su tierra y solo nos tiramos mierda. Los quiero y me alejo. ¡Abrazo grande! Seguiré aportando desde donde sé”, escribió Riaño.



El artista se ha visto envuelto en polémicas en los últimos años tras interpretar al déspota joven ‘Juanpis González’, que muestra cómo pueden llegar a ser ciertas esferas públicas y políticas con la sociedad menos favorecida.



Uno de los últimos eventos que ha tenido en el ojo del huracán a ‘Juanpis’ fueron los comentarios que de “racismo” que este hizo contra el activista político que perdió su curul para el Congreso de la república, Miguel Polo Polo.