"No estamos haciendo nada que una pareja no haga", 'La Liendra' sobre la filtración de video íntimo

Luego de que se filtrara en redes sociales un video con contenido sexual de La Liendra y Dani Duke, la pareja de influenciadores se manifestó frente a la situación y aseguro que harán caer "todo el peso de la ley" sobre la persona responsable.



Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, explicó mediante sus historias de Instagram que el video íntimo había sido grabado para ellos desde el celular de Daniela Duque y había sido difundido por una persona malintencionada que tomó el celular de su novia.



Así lo aseguró el creador de contenido caleño: "para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”.



'La Liendra' afirmó que tienen identificada a la persona que realizó esta violación a su intimidad y agregó que desearía no haber grabado ese video, por el daño que causó a su novia, la también influenciadora Dani Duke.



“Me duele porque Daniela no merece esto, como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y mía de esa forma” declaró.



Sobre las críticas, el influencer declaró que él y su novia no estaban haciendo nada que una pareja no hiciera: "¿no podemos tener relaciones sexuales? ¿No podemos estar los dos? No estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos matando”.



Mauricio Gómez dijo a sus seguidores que no va a hablar más sobre el tema, pues va a dejar en manos de sus abogados el proceso con la persona responsable de la filtración.



"Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley", concluyó.

Las palabras de Dani Duke

Dani Duke aseguró mediante sus historias de Instagram que siempre ha estado abierta a hablar sobre su sexualidad, pero no hubiera querido dar a conocer el video que se filtró.



“Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en muchas ocasiones lo que la disfruto. Así que no entiendo por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos. No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar".



Aunque aseguró que seguirá con su vida con tranquilidad, la influenciadora escribió que: “violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”.



Daniela, quien ahora se encuentra en España con su novio concluyó su declaración escribiendo que: “no pretendo educar ni cambiar el mundo, pretendo continuar con mi vida como siempre lo he hecho, de una manera tranquila y con la convicción de que nunca le he hecho mal a nadie”.